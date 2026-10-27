Французькі вчителі назвали освітні заходи уряду недостатніми — TimesLIVE

У Франції вчителі заявили, що освітніх заходів, оголошених урядом для припинення багатотижневих протестів, недостатньо для зменшення невдоволення учнів. Про це повідомляє TimesLIVE.

Пропозиції уряду

У понеділок французький уряд представив пакет пропозицій. Він передбачає обмеження чисельності учнів у частині класів до 28 осіб, багатомільярдні кредити на реконструкцію будівель та оновлення системи вступу до університетів.

Генеральна секретарка профспілки вчителів SNES-FSU Софі Венетіте заявила, що цих кроків замало. За її словами, обмеження чисельності учнів мають поширюватися на більшу кількість класів, а для поліпшення умов навчання необхідно найняти більше працівників. Вона наголосила, що заява міністерства є лише початком реакції та не зможе вгамувати гнів.

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Подальші демонстрації

Спершу старшокласники блокували свої школи, протестуючи проти нестачі персоналу та ресурсів. Згодом рух розширився: до нього долучилися інші профспілки та учасники руху «жовтих жилетів», які також висловлюють невдоволення послабленням державних послуг і зростанням вартості життя.

Міністр бюджету Давід Ам'єль повідомив, що оголошені заходи коштуватимуть близько 5 млрд євро, а витрати на них компенсують скороченнями в інших сферах. Уряд також перебуває під тиском ринків облігацій, які вимагають зменшення рівня державного боргу.

Лідери учнівського руху назвали поступки уряду першим позитивним кроком, однак заявили про намір продовжити демонстрації в суботу та 5 листопада. Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс повідомив про значну присутність сил безпеки під час суботньої акції. Це станеться через два тижні після масштабних загальнонаціональних протестів, що супроводжувалися насильством і мародерством та спричинили запровадження комендантських годин і заборон на великі зібрання.

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