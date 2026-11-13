Французьку багатоборку Лазрак-Хласс відсторонили на 22 місяці — Interia Sport

У Франції французьку багатоборку Оріан Лазрак-Хласс дисциплінарний суд відсторонив від змагань на 22 місяці. Як повідомляє Interia Sport, причиною стали три випадки, коли допінг-контролери не змогли провести тестування спортсменки.

Три випадки недоступності для контролю

За даними видання, Лазрак-Хласс була недоступною для контролю в лютому, серпні та листопаді 2025 року. Легкоатлети мають зазначати в системі ADAMS місце свого перебування та годинний проміжок між 5:00 і 23:00, коли контролери можуть провести тестування.

Строк покарання формально розпочався 26 березня 2026 року. Водночас усі результати французької спортсменки, показані від листопада 2025 року, анулювали. Серед них — золото чемпіонату Франції в приміщенні, де вона набрала 4634 очки в п'ятиборстві.

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Пропустить сезон 2027 року

27-річна Лазрак-Хласс є срібною призеркою чемпіонату Європи 2024 року в Римі в семиборстві. Через відсторонення вона не виступить на чемпіонаті Європи в приміщенні у Валенсії та чемпіонаті світу в Пекіні, запланованих на 2027 рік.

Повернутися до змагань спортсменка зможе наприкінці січня 2028 року — незадовго до чемпіонату світу в приміщенні в Індії.

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