Frontex може допомагати з депортаціями через хаби поза ЄС — Politico Europe

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив депутатам Європарламенту, що в межах запланованого розширення мандата Frontex агентство зможе допомагати з депортаціями з країн ЄС до центрів повернення за межами блоку, а також із цих центрів до третіх країн. Про це повідомляє Politico Europe.

Розширення ролі Frontex

Минулого тижня Бруннер представив план масштабної реформи Frontex. Він передбачає, що агентство надаватиме підтримку у процедурах повернення від початку до завершення, тоді як рішення про повернення людей і надалі ухвалюватимуть національні органи держав-членів ЄС.

За планом Єврокомісії, Frontex займатиметься стратегічним плануванням, об’єднанням ресурсів для більш економного проведення повернень і підтримкою реінтеграції. Нові повноваження також можуть дозволити агентству допомагати країнам поза ЄС депортувати людей з їхньої території.

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Застереження депутатів

Депутати-центристи та представники лівих політичних сил висловили побоювання, що ширший мандат агентства може посилити ризики для основоположних прав. Нідерландська депутатка від Зелених Тінеке Стрік запитала, як гарантувати дотримання Frontex права ЄС, якщо агентству доведеться діяти у третіх країнах з іншими правовими системами. На її думку, такий механізм може збільшити ризик порушень основоположних прав.

Французька депутатка групи соціалістів і демократів Мюрієль Лоран заявила, що потужніше агентство потребує ретельнішого нагляду. Бруннер відповів, що зобов’язання Frontex щодо захисту основоположних прав збережуться. За його словами, агентство допомагатиме третім країнам у поверненнях лише за наявності міжнародної угоди з гарантіями захисту прав, а кожну таку угоду повинен буде схвалити Європарламент.

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