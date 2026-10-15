Frontex призупинив програму реінтеграції мігрантів через брак коштів — Politico Europe

У Варшаві, Польща, розташована штаб-квартира Європейської агенції прикордонної та берегової охорони Frontex, яка призупинила прийом нових заявок на підтримку реінтеграції людей, повернутих до країн походження після відмови у праві залишатися в ЄС. Причиною стало дострокове вичерпання бюджету програми на 2026 рік, повідомляє Politico.

Нові заявки зупинили 2 жовтня

За даними видання, 2 жовтня Frontex призупинив розгляд нових звернень, оцінивши, що витрати сягнули рівня, який більше не гарантує повного фінансового покриття. Програма працює з 2022 року та передбачає фінансову допомогу, медичну підтримку, професійне навчання і консультації для людей після повернення до країн походження.

Речник Frontex Кріс Боровскі підтвердив, що агенція припинила приймати нові випадки до програми. Водночас це не стосується людей, яких уже прийняли до неї. Агенція також продовжить надавати країнам ЄС інші види допомоги з повернення людей, зокрема операційну та технічну підтримку.

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Кількість випадків перевищила очікування

У середньому Frontex брав до роботи 2368 нових випадків на місяць. У вересні їхня кількість була на 63% вищою за цільовий показник агенції, а в першій половині 2026 року — приблизно на 75% більшою, ніж за аналогічний період попереднього року.

Frontex звернувся до Європейської комісії по додаткові кошти, однак не може відновити програму без нового фінансування. Згідно з листуванням, з яким ознайомилося Politico, агенція очікує ясності щодо бюджету ЄС на 2027 рік і наступної багаторічної фінансової рамки, яка почнеться у 2028 році.

Призупинення програми відбувається на тлі намірів ЄС посилити політику повернення людей, яким відмовили в праві на перебування в блоці, та можливого розширення мандата Frontex у питаннях повернення і реінтеграції. Єврокомісія також планує запропонувати посилення спроможностей агенції для контролю зовнішніх кордонів ЄС і швидкого розгортання сил у разі надзвичайних ситуацій.

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