Frontex стежитиме за міграційним контентом у соцмережах — Politico Europe

Європейська комісія представила оновлення мандата прикордонного агентства ЄС Frontex, яке передбачає моніторинг загальнодоступного контенту в соціальних мережах для відстеження інформації про міграційні потоки. Про це повідомляє Politico.

Центр онлайн-моніторингу

За новими правилами у Frontex планують створити центр онлайн-моніторингу та реагування. Його завданням буде відстеження публічно доступних дописів, щоб виявляти зміни, важливі для управління зовнішніми кордонами ЄС, а також підтримувати дії проти незаконного онлайн-контенту, пов’язаного з ризиками для безпеки кордонів.

Єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен заявила, що агентство також подаватиметься на статус довіреного сигналізатора відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги. Вона очікує, що національні цифрові регулятори схвалять заявку Frontex з огляду на спеціалізовану експертизу агентства.

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Статус довіреного сигналізатора

Такий статус надають національні регулятори цифрових послуг. Платформи мають прискорено розглядати повідомлення про незаконний контент від організацій, визнаних довіреними сигналізаторами. Якщо Frontex отримає цей статус, агентство зможе позначати незаконний контент для онлайн-платформ і за потреби просити національні органи видати розпорядження про його видалення.

Оновлення також посилює роль Frontex у поверненні людей, які не мають законного права залишатися в ЄС. Зокрема, агентству планують надати можливість проводити операції з повернення за межами території блоку. Politico зазначає, що роль соцмереж у поширенні інформації, яка сприяє нелегальній міграції, була помітною під час кризи в іспанському ексклаві Сеута, коли тисячі мігрантів незаконно перетнули кордон за кілька годин.

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