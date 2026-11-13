ФСБ показала листування агентів спецслужб Польщі з помилками, нетиповими для поляків

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Носії польської мови засумнівалися в автентичності листування, яке російська ФСБ показала у відео про затримання двох нібито агентів польських спецслужб у Калінінградській області.

Співрозмовники видання «Агентство» звернули увагу на неприродні для поляків вислови та граматичні помилки.

Зокрема, у повідомленнях використано конструкцію «robić rozmowy», якої, за їхніми словами, у польській мові не вживають. Також виявили неправильне написання слів і помилки у побудові речень.

ФСБ стверджує, що затримані передавали інформацію про російських військових, об’єкти Міноборони та ситуацію в регіоні. Обох громадян Польщі заарештували за підозрою у шпигунстві.

Представник польського уряду з питань спецслужб Яцек Добжинський назвав заяву ФСБ провокацією.

У Росії, державі-агресорі, ФСБ заявила про затримання двох громадян Польщі в Калінінградській області. Російська спецслужба звинуватила їх у роботі на польські розвідувальні служби. Ці твердження не мають незалежного підтвердження в матеріалі.

Із 1 березня 2027 року Федеральна служба безпеки РФ може отримати доступ до повної інформації про клієнтів російських криптобірж та обмінників. Ідеться про паспортні дані, ІПН, номери телефонів та електронні адреси, реквізити банківських рахунків і криптогаманців, історію операцій і листування, а також інші відомості, які зберігають платформи.

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 56 громадян віком від 12 до 24 років, яких підозрюють у причетності до диверсійної діяльності. За твердженням відомства, із липня 2025 року молодих людей вербували через Telegram-бот для знайомств «Дайвинчик», а до організації вербування нібито причетні українські спецслужби.

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