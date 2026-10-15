FSB посилила рекомендації щодо нагляду за агентним ШІ — Channel NewsAsia

У Лондоні Рада з фінансової стабільності (FSB) оприлюднила фінальні рекомендації для банків та інших фінансових установ щодо управління ризиками агентних систем штучного інтелекту. Організація закликала посилити людський нагляд за такими системами, повідомляє Channel NewsAsia.

Нагляд для ризикових операцій

FSB зазначила, що в застосуваннях із підвищеним ризиком інтенсивніший контроль з боку людей є критично важливим. Компаніям рекомендували встановлювати чіткі тригери, засновані на рівні ризику, за яких ШІ-агент має звертатися по схвалення людини.

Агентні системи ШІ здатні планувати та виконувати завдання за обмеженого людського нагляду. У червневому проєкті рекомендацій FSB попереджала, що це створює окремі виклики для людського контролю.

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Зміни у фінальних рекомендаціях

У фінальній версії документа FSB посилила рекомендації щодо агентного ШІ. Організація пояснила це відгуками на проєкт, зростанням зацікавленості фінансових установ у застосуванні технології та її специфічними ризиками й механізмами контролю.

Також FSB вилучила рекомендацію розглядати ШІ як «синтетичних працівників». Натомість фінансовим установам запропонували враховувати, що ШІ-агенти не мислять як люди та можуть несподівано інтерпретувати заздалегідь визначені цілі.

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