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Управління ФСБ Росії у Волгоградській області повідомило про існування закритої постанови уряду, яка регулює відключення мобільного зв’язку в разі загрози атак безпілотників. Документ згадується у відзиві спецслужби на позов 24 жителів регіону, які вимагають дотримання своїх прав під час обмежень доступу до інтернету.

Перше судове засідання за позовом до ФСБ, Роскомнагляду та операторів мобільного зв’язку відбулося 17 листопада в Центральному районному суді Волгограда.

Місцеві жителі подали позов наприкінці 2026 року через регулярні відключення інтернету, які тривали з вересня до грудня 2025-го. Районний суд тричі повертав заяву, однак обласний суд скасував ці рішення.

Іванову довелося через суд домагатися розкриття рішення регіонального оперативного штабу. Саме на нього посилався оператор «Білайн», пояснюючи обмеження зв’язку.

УФСБ заперечило протиправність своїх дій і вимагало повністю відмовити позивачам у задоволенні вимоги про відшкодування моральної шкоди.

Водночас спецслужба послалася на постанову уряду РФ № 1407 від 11 вересня 2025 року з грифом «Для службового користування».

Як зазначається у відповіді ФСБ, відомство погодило з регіональними представництвами операторів МТС, «ВимпелКом» («Білайн») та «МегаФон» порядок надання послуг зв’язку за розпорядженнями спецслужб.

Згідно з цим порядком, оператори зобов’язані не розголошувати інформацію про випадки взаємодії з ФСБ та заходи, які застосовуються для обмеження зв’язку.

Таким чином, у межах судового розгляду стало відомо про існування урядового документа, який регламентує взаємодію операторів мобільного зв’язку з російськими спецслужбами під час запровадження обмежень.

Про це повідомив юрист Іван Іванов.

Роскомнагляд витратив 2,27 млрд рублів на розробку та впровадження механізмів фільтрації інтернет-трафіку із застосуванням алгоритмів машинного навчання.

Російська влада має намір розвивати мережу проводового радіомовлення, яка може стати додатковим каналом оповіщення населення під час відключень мобільного інтернету. Відповідні зміни до Стратегії розвитку галузі зв'язку підготувало Мінцифри РФ.

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