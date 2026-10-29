ФСБ заявила про вербування російських підлітків через Telegram-бот для знайомств

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Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 56 громадян віком від 12 до 24 років, яких підозрюють у причетності до диверсійної діяльності. За твердженням відомства, із липня 2025 року молодих людей вербували через Telegram-бот для знайомств «Дайвинчик», а до організації вербування нібито причетні українські спецслужби.

У ФСБ стверджують, що зловмисники під виглядом потенційних романтичних партнерів просили користувачів надсилати геолокацію, оплачувати замовлення в ресторанах або переходити за фішинговими посиланнями. Згодом із ними нібито зв’язувалися люди, які представлялися співробітниками ФСБ або Росфінмоніторингу. Вони переконували молодих людей, що їхні гроші могли потрапити до Збройних сил України, а передані координати використовують для ударів. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, їх нібито схиляли до підпалів під приводом перевірки захищеності об’єктів або участі в оперативних заходах.

Лише у серпні та вересні 2026 року, за даними російського відомства, у Москві, Санкт-Петербурзі та ще п’яти регіонах затримали вісьмох підлітків віком від 14 до 17 років і двох молодих чоловіків віком 19 та 24 роки. Їх підозрюють у підготовці або здійсненні підпалів автозаправок, автомобілів силовиків, а також об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Деяким затриманим також закидають переказування грошей, отриманих від ошуканих громадян, через криптообмінники.

У Слідчому комітеті РФ повідомили подробиці щодо чотирьох затриманих. Одного з підлітків підозрюють у підпалах двох автозаправних станцій у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. За версією слідства, після знайомства з дівчиною через чат-бот із ним зв’язалася людина, яка погрожувала йому та його родині й вимагала виконувати вказівки. Ще двох неповнолітніх дівчат із Санкт-Петербурга підозрюють у підпалах АЗС і поліцейських автомобілів.

Ще один затриманий — 18-річний житель Владивостока. За версією слідства, 1 жовтня він підпалив трансформаторну шафу на Ленінградському напрямку Московської залізниці. Суд відправив його до слідчого ізолятора, тоді як трьох інших підлітків помістили під домашній арешт. Усім чотирьом інкримінують тероризм.

У липні ФСБ також висунула засновнику Telegram Павлу Дурову звинувачення у сприянні терористичній діяльності. У відомстві стверджують, що адміністрація месенджера не видалила канали, чати та боти, які нібито використовували українські спецслужби для підготовки терактів у Росії. Як один із прикладів ФСБ згадала бот «Дайвинчик».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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