FTC виплатить користувачам Cleo AI понад 15,8 млн доларів — The Hill

У США Федеральна торгова комісія (FTC) розішле понад 15,8 млн доларів більш як 2,1 млн користувачів застосунку для авансів готівкою Cleo AI. Виплати пов’язані з врегулюванням претензій регулятора щодо оманливих заяв компанії про суми та строки отримання авансів, а також підписок, які було складно скасувати.

Претензії регулятора

Як повідомляє The Hill, у скарзі, поданій торік, FTC стверджувала, що Cleo вводила клієнтів в оману щодо швидкості доступу до коштів і суми авансу. За даними відомства, сервіс повідомляв користувачам про можливість отримати «сотні доларів», хоча майже ніхто не одержував сум, близьких до рекламованих.

FTC також звинуватила Cleo у прихованих комісіях за аванси того самого дня або миттєві аванси. Водночас такі перекази, за твердженням регулятора, часто надходили лише наступного дня. У березні Cleo погодилася сплатити 17 млн доларів для врегулювання претензій, не визнаючи порушень.

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Кому надійдуть кошти

Очікується, що виплати отримають 2 124 796 клієнтів Cleo AI, які сплачували за відповідні миттєві аванси. Користувачам мають надіслати електронний лист із адреси [email protected] до 26 жовтня, якщо вони ще не отримали такого повідомлення.

Перекази через PayPal FTC планує почати надсилати з 27 жовтня. Регулятор закликав одержувачів активувати виплату протягом 30 днів. Точний розмір індивідуальної компенсації не названо, однак за рівного розподілу понад 15,8 млн доларів між усіма одержувачами він становив би трохи менш як 7,50 долара.

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