Fuji TV транслював матч ЛУК Люблін — Ресовія в Японії — Interia Sport

У Любліні, Польща, волейбольний клуб «Богданка ЛУК Люблін» переміг «Ассеко Ресовію» з Жешува з рахунком 3:0. Матч наживо показав японський телеканал Fuji TV із коментарем японською мовою. Зустріч відбулася на домашньому майданчику люблінської команди.

Права на матчі клубу

Як повідомляє Interia Sport, у п’ятницю Якуб Бальцерак заявив, що Fuji TV придбав права на показ матчів «Богданки ЛУК Люблін». За клуб виступають двоє японських волейболістів — Ран Такахаші та ліберо Томохіро Оґава.

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Перемога господарів

Люблінська команда виграла три сети поспіль. Найбільше боротьби було у третій партії, яку господарі завершили з рахунком 25:23. Після ейсу Такахаші «Богданка ЛУК» здобула перемогу в сеті та матчі.

Після цієї гри клуб із Любліна залишився непереможним і очолює турнірну таблицю з 18 очками. «Ассеко Ресовія» зазнала четвертої поразки, має дві перемоги та вісім очок і посідає сьому позицію.

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