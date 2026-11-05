Фунт стерлінгів досяг максимуму за понад 10 років після Brexit — The Guardian

У Великій Британії фунт стерлінгів досяг найвищого рівня щодо кошика інших валют із 23 червня 2016 року — дня референдуму про вихід країни з ЄС. Дані Банку Англії свідчать, що цього рівня британська валюта сягнула в середу, 4 листопада, повідомляє The Guardian.

Максимум за десять років



Індекс ефективного обмінного курсу стерлінга, який відстежує його динаміку щодо валютного кошика, зріс до 86,5372 пункту. За базове значення 100 у цьому індексі взято курс фунта в січні 2005 року.

Після голосування за Brexit у 2016 році британська валюта різко втратила позиції. Тоді фунт опустився до 31-річного мінімуму щодо долара США, а індекс ефективного курсу знизився. Найнижчого значення — 73,1 пункту — індекс досяг 23 березня 2020 року, в період пандемії Covid-19.

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Вплив долара та очікувань щодо ставок



Зростанню фунта сприяло послаблення долара після проміжних виборів у США, а також нещодавнє зміцнення британської валюти щодо євро та єни. Інвестори також очікували, що Банк Англії підвищить процентні ставки вперше за понад три роки, що могло зробити вкладення у фунтах привабливішими.

У четвер фунт майже не змінився щодо долара і торгувався на рівні 1,3463 долара, після зростання більш ніж на пів цента напередодні. Щодо євро стерлінг дещо подешевшав — до 1,1985 євро, хоча наприкінці жовтня сягав 18-місячного максимуму понад 1,20 євро.

Європейські фондові індекси також зростали: FTSE 100 і німецький Dax додали по 0,6%, а французький Cac 40 — 0,8%.

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