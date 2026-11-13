Футболіст Левандовський не отримав номінації на нагороди MLS — Interia Sport

Роберт Левандовський не увійшов до списків номінантів на індивідуальні нагороди MLS за сезон 2026. Як повідомляє Interia Sport, польського форварда не номінували в жодній категорії. Також без номінацій залишилися всі футболісти його клубу «Чикаго Файр».

Статистика Левандовського

Левандовський завершив регулярний сезон із дев’ятьма голами та чотирма результативними передачами у 19 матчах. Він не забивав з 13 вересня до 1 листопада, коли після виходу на заміну відзначився голом і асистом у виїзній грі проти «Колорадо Репідс».

«Чикаго Файр» посів четверте місце у Східній конференції, пропустивши вперед «Нью-Інгленд Революшн», «Інтер Маямі» та «Нешвілл СК». У першому матчі плей-оф команда зіграє з «Шарлотт» 23 листопада.

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Списки номінантів

До претендентів на нагороду найціннішому гравцеві ліги, названу на честь Лендона Донована, увійшли Ліонель Мессі, Евандер, Гільєрме, Хані Мухтар і Каван Салліван. У категорії найкращого новачка номінували Андре Луїса, Гільєрме та Антуана Грізманна.

Грізманн, який виступає за «Орландо Сіті», забив 14 голів і зробив сім асистів у 18 матчах. Андре Луїс зі «Спортінга Канзас-Сіті» має вісім голів та три результативні передачі у 13 іграх. Серед номінантів в інших категоріях, зокрема найкращого молодого гравця, захисника і воротаря, представників «Чикаго Файр» також немає.

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