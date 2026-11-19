Футболіст Михайло Мудрик в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що пов’язує виявлення мельдонію у своєму організмі з «оточенням і ситуацією» у збірній України. За його словами, заборонена речовина могла потрапити до організму лише в Україні, повідомляє Interia Sport.

Заяви Мудрика про збірну

Мудрик сказав, що раніше не чув про мельдоній, а також стверджував, що цей препарат можна отримати лише у Східній Європі. Футболіст не назвав конкретної людини, яку вважає відповідальною за ситуацію.

Він також розкритикував, на його думку, недостатній контроль у національній команді. За словами Мудрика, перед матчами дієтолог збірної приносив гравцям таблетки у невеликих стаканчиках, які футболісти мали приймати. Водночас гравець не заявляв, що саме ці таблетки були пов’язані з виявленням мельдонію.

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Дискваліфікація та претензії до федерації

Як пише Interia Sport, Мудрик не грав у професійному футболі з листопада 2024 року до липня 2026 року через виявлення мельдонію. Футбольна асоціація призначила йому чотирирічну дискваліфікацію, однак футболіст оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні та домігся успіху. За даними видання, Мудрик визнав порушення антидопінгових правил і погодився на санкцію, що відповідала періоду його відсторонення від футболу.

Футболіст також висловив претензії до президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, заявивши про незначну підтримку з боку федерації. Він стверджує, що витратив мільйони фунтів на юридичні послуги, тренування, оренду поля та приватну фізіотерапію, оскільки не міг користуватися послугами «Челсі». Нині, за інформацією видання, Мудрик на правах оренди виступає за «Тоттенгем» і провів 16 хвилин через травму гомілковостопного суглоба, якої зазнав на початку вересня.

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