Футболіст Роналду підтримав Саудівську Аравію після ракетної тривоги — Euronews

У Ер-Ріяді матч Аль-Насра проти узбекистанського Нефтчі Фергана в Лізі чемпіонів АФК розпочався на годину пізніше через ракетну тривогу. Після перемоги з рахунком 3:1 португальський футболіст Кріштіану Роналду вийшов до вболівальників у шарфі з прапором Саудівської Аравії та разом із партнерами по команді подякував трибунам.

Тривога перед початком гри

Як повідомляє Euronews, цивільна оборона Саудівської Аравії оголосила попередження приблизно за 15 хвилин до запланованого старту гри на стадіоні Аль-Авваль Парк. Футболісти чекали у роздягальнях, а глядачі залишалися на своїх місцях.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, що воює проти єменських хуситів, заявила про перехоплення та знищення балістичної ракети, запущеної в напрямку столиці. Згодом цивільна оборона повідомила, що небезпека минула. Перед матчем Роналду також поцілував на своїй футболці національну емблему Саудівської Аравії.

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Перемога Аль-Насра

Роналду забив на 42-й хвилині, довівши загальну кількість голів у кар'єрі до 981. Перший м'яч Аль-Насра забив Анжело Габріел, а Алішер Оділов скоротив відставання Нефтчі в другому таймі. Пізніше футболіста гостей вилучили з поля, а команда також пропустила автогол. Це була перша перемога Аль-Насра в турнірі після поразки 0:4 від Аль-Айна у стартовому матчі.

Атаки на аеропорт

За даними саудівської влади, атаки хуситів на міжнародний аеропорт імені короля Халіда протягом вихідних забрали життя 14 людей. Під час суботнього удару загинули 13 осіб, ще понад 300 зазнали поранень; наступна атака в неділю вбила одну людину та поранила 11. Аеропорт залишається закритим.

Саудівські посадовці повідомили Associated Press на умовах анонімності, що розслідують, як ракети й безпілотники змогли прорвати протиповітряну оборону країни. У Ємені бойові дії відновилися після чотирьох років відносного затишшя: сили, союзні міжнародно визнаному уряду Ємену, раніше цього місяця почали наступ за підтримки Саудівської Аравії проти хуситів, яких у матеріалі названо пов'язаними з Іраном.

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