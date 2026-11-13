Футболіст Віктор Дьокереш не тренувався зі збірною Швеції — Interia Sport

У Валенсії, Іспанія, нападник Віктор Дьокереш не взяв участі в четверговому тренуванні збірної Швеції. Разом із ним із рештою команди не працювали Деян Кулусевскі та Беньямін Нюгрен.

Причини відсутності гравців

Як повідомляє Interia Sport, Кулусевскі заздалегідь мав індивідуальну програму занять, оскільки нещодавно повернувся до гри після серйозної травми. Нюгрен і Дьокереш не тренувалися з командою з міркувань обережності.

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Речниця шведської збірної Петра Торен не уточнила, що саме стало причиною обережного підходу щодо Дьокереша. Вона заявила, що така обережність була чимось зумовлена, однак додаткових подробиць не надала.

Найближчі матчі Польщі

Збірна Польщі зіграє з Румунією 14 листопада, а зі Швецією — 17 листопада. Ці матчі відбудуться в межах Ліги націй. Польська команда посідає третє місце у групі 4 Дивізіону B.

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