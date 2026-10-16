G7 проведе навчання з протидії кібератакам із використанням ШІ — Channel NewsAsia

Фінансові керівники країн G7 домовилися провести штабні навчання, щоб перевірити готовність до кібератак із використанням штучного інтелекту. Рішення ухвалили під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G7 на полях щорічних зборів Міжнародного валютного фонду в Бангкоку, Таїланді. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на міністерку фінансів Японії Сацукі Катаяму.

Сценарії атак із використанням ШІ

За словами представника японського Міністерства фінансів, у навчаннях моделюватимуть сценарії кібератак, для здійснення яких застосовують штучний інтелект. Фінансові органи країн G7 перевірятимуть, як вони можуть реагувати на такі інциденти.

Результати моделювання мають показати ефективність чинних протоколів реагування. Їх також використають для перегляду інструкцій, аби краще протидіяти подібним атакам. Залежно від сценарію до навчань можуть залучити й приватні фінансові установи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для фінансової стабільності

Домовленість пролунала після попередження МВФ про те, що кібератака із застосуванням ШІ на критично важливий сервіс фінансової установи здатна підірвати довіру. Банківські регулятори в різних країнах посилюють роботу над стримуванням ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Зокрема, за даними Reuters, Банк Англії працює з банками над розширеними варіантами відновлення після кібератак. Заступник голови британського центробанку заявив, що більше не можна виходити з припущення про повну захищеність оборонних систем від кібератак із використанням ШІ.

Читай нас у