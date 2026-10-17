G7 виділить 260 мільйонів євро на відновлення укриття ЧАЕС

Країни «Групи семи» планують виділити 260 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Захисна споруда була пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника в лютому 2025 року. Водночас загальну вартість відновлення оцінюють щонайменше у 500 мільйонів євро.

Країни «Групи семи» (G7) оголосили про намір спрямувати 260 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Йдеться про захисну споруду над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка має стримувати поширення радіоактивних речовин. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля.

У Міненерго наголосили, що це рішення має допомогти відновити ядерну безпеку на Чорнобильській АЕС. Вона була порушена після російського удару по конфайнменту. «Країни G7 оголосили про намір виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС», — повідомили у відомстві.

Скільки коштуватиме відновлення конфайнменту

За попередніми оцінками, для повного відновлення споруди потрібно щонайменше 500 мільйонів євро. Отже, оголошена країнами G7 сума покриває лише частину необхідних витрат. Новий безпечний конфайнмент пошкодив російський безпілотник у лютому 2025 року. Споруду звели над четвертим енергоблоком, зруйнованим під час аварії 1986 року. Вона має ізолювати небезпечні радіоактивні матеріали та захищати довкілля від їхнього поширення.

За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, відновлення конфайнменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Ця сума охоплює масштабні роботи, необхідні для повернення споруди до належного стану та забезпечення її захисних функцій.

Британія та Німеччина також виділяють кошти

Раніше про фінансову допомогу для відновлення конфайнменту оголосили Велика Британія та Німеччина. Британський уряд пообіцяв надати 17 мільйонів фунтів стерлінгів — це понад 20 мільйонів євро. Ці кошти мають піти на ремонт пошкодженої захисної споруди. Німеччина, своєю чергою, планує виділити на ці роботи 50 мільйонів євро. Таким чином, до відновлення конфайнменту долучаються кілька міжнародних партнерів України.

Відновлення споруди має важливе значення для ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Пошкоджений конфайнмент повинен і надалі надійно ізолювати зруйнований реактор і не допускати поширення радіоактивних матеріалів.

Водночас оголошений внесок G7 у 260 мільйонів євро ще не покриває всієї потреби у фінансуванні. За попередніми оцінками, для відновлення Нового безпечного конфайнменту необхідно щонайменше 500 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Уряд Великої Британії пообіцяв надати £17 млн на ремонт захисного укриття й вентиляційних систем Чорнобильської АЕС, пошкоджених ударом російського безпілотника. Про це повідомляє The Independent. Російська Федерація — держава-агресор, яка веде повномасштабну війну проти України.

Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва заявив про готовність допомогти Україні з ліквідацією пошкоджень захисної оболонки над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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