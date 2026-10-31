Габбард розповів, коли повірив у звільнення з в’язниці РФ — The Guardian

74-річний учитель-пенсіонер зі штату Мічиган Стівен Габбард, якого 21 жовтня звільнили з в’язниці в Росії — державі-агресорі, заявив, що до останнього не вірив у своє звільнення. Про це він розповів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, повідомляє The Guardian.

Повірив лише в дорозі

За словами Габбарда, раніше він неодноразово чув, що його можуть звільнити, але не довіряв цим словам. Він почав вірити в реальність звільнення, коли йому дали новий одяг і повели до виходу з в’язниці.

«Лише коли мені почали давати новий одяг і повели до виходу з в’язниці, я вийшов, побачив автомобіль, а мене супроводжували двоє росіян, тоді я повірив, нарешті повірив, дорогою з Москви до Санкт-Петербурга: я справді кудись їду», — сказав він.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Російські обвинувачення

Габбард провів за ґратами понад чотири роки. Росія висунула йому обвинувачення в тому, що він воював в Україні як найманець. Його юридична команда заперечувала ці звинувачення та заявляла, що він не брав участі у військовій діяльності.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Трамп раніше заявляв, що просив російського лідера Владіміра Путіна звільнити Габбарда. За словами президента США, Вашингтон не мав нікого звільняти в обмін на нього. Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп сказав, що хотів повернення Габбарда.

Читай нас у