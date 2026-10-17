Гаган Тхапа очолив Непальський конгрес із 6584 голосами — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, Гагана Кумара Тхапу обрали президентом Непальського конгресу на 15-му загальному з'їзді партії. За даними Kathmandu Post, він отримав 6 584 голоси та переміг Ш'яма Крішну Кхадґі, який набрав 375 голосів.

Результати виборів президента

Тхапа здобув 93,9% голосів, поданих на виборах президента партії. Кхадґі отримав 5,4% голосів.

Найбільшу кількість голосів серед обраних представників партії, не враховуючи президента, отримав мер Лалітпура Чірібабу Махарджан. Його обрали до центрального комітету у відкритій категорії з результатом 5 330 голосів, або 77,5%.

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Інші результати

Басана Тхапа посіла третє місце за кількістю голосів, набравши 5 193 голоси, або 74%. Харіпрабха Кхадґі, обрана членкинею центрального комітету від провінції Багматі, отримала 5 126 голосів, або 73,8%.

Жіноча спільна генеральна секретарка Пратіма Ґаутам набрала 5 116 голосів, а член центрального комітету у відкритій категорії Нішчал Рай — 4 956. До десятки обраних із найвищими результатами також увійшли спільний генеральний секретар від далитів Пракеш Расайлі Снехі, член центрального комітету від корінних народів Тіртха Лама, Індра Бахадур Банія та інженер Субас Паудел.

Паудел представляв молодіжну категорію учасників до 35 років від провінції Ґандакі та отримав 4 549 голосів, або 65,8%.

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