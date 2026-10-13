Gallup: демократи випередили республіканців за прихильністю — The Hill

У США Демократична партія випереджає Республіканську за рівнем прихильності громадян, свідчить нове опитування Gallup. За даними The Hill, позитивно до Демократичної партії ставляться 43% респондентів, тоді як до Республіканської — 35%.

Зміна оцінок партій

Порівняно з минулим роком рівень прихильності до демократів зріс на шість відсоткових пунктів, а до республіканців знизився на п’ять пунктів. Gallup зазначає, що від 1992 року Демократична партія в середньому мала вищі показники прихильності: 49% проти 44% у республіканців.

Востаннє демократи мали вищий показник прихильності у вересні 2021 року: тоді їх позитивно оцінювали 43% опитаних, а Республіканську партію — 40%. Водночас Gallup наголосив, що жодна з двох партій нині не має переважно позитивного іміджу: більшість американців ставиться до демократів негативно.

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Оцінка економічної політики

Серед незалежних респондентів 50% вважають, що демократи краще впоралися б з управлінням економікою США. Республіканцям у цьому питанні віддали перевагу 32% незалежних респондентів.

Незалежні респонденти також частіше позитивно оцінюють Демократичну партію загалом — 40% проти 27% для республіканців. На думку 39% незалежних, демократи краще здатні розв’язувати найважливіші проблеми країни, тоді як республіканців обрали 26%.

Опитування Gallup проводили з 1 до 17 вересня серед 1000 респондентів. Похибка становить чотири відсоткові пункти.

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