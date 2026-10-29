Gallup назвав головні теми виборців США перед виборами — The Hill

У США економіка та охорона здоров’я стали найважливішими питаннями для виборців напередодні проміжних виборів: по 50% опитаних назвали кожну з цих тем украй важливою для свого голосування. Ще 47% зареєстрованих виборців так само оцінили війну в Ірані, повідомляє The Hill з посиланням на дослідження Gallup.

Війна в Ірані серед пріоритетів

Ще 30% респондентів назвали війну в Ірані дуже важливим чинником для свого вибору. Конфлікт, який розпочався раніше цього року, залишається предметом занепокоєння американської громадськості. За даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного в серпні, 50% американців вважали, що війна зменшить стабільність на Близькому Сході. Інше опитування в липні показало, що дві третини американців не вважають війну вартою її ризиків.

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Імміграція та клімат

Найнижчу оцінку серед 11 тем, включених до опитування Gallup, отримала зміна клімату: лише 29% виборців назвали її украй важливою. Імміграцію так оцінили близько 40% опитаних; Gallup зазначив, що цей показник мало змінювався перед кожними проміжними виборами з 2018 року.

Виборці-демократи частіше надавали питанням високої важливості, ніж виборці-республіканці. За темами імміграції та злочинності оцінки обох груп були близькими, хоча в республіканців вони були вищими. Серед незалежних виборців перше місце за важливістю посіла економіка, далі — охорона здоров’я та війна в Ірані. Опитування провели телефоном 1–19 жовтня серед 1057 зареєстрованих виборців; похибка становить приблизно 4 відсоткові пункти.

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