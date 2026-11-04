Гамільтон за прогнозом перемагає на виборах до Сенату в Канзасі — The Hill

У США демократ і методистський пастор Адам Гамільтон, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла на виборах до Сенату від штату Канзас. Про це повідомляє The Hill.

Станом на 22:48 за східним часом 3 листопада Decision Desk HQ прогнозувала перемогу Гамільтона з перевагою майже у 9 відсоткових пунктів, коли було подано 87% голосів. У разі підтвердження результату він стане першим сенатором-демократом від Канзасу з 1939 року.

Гонка за місце в Сенаті

Перед днем голосування Decision Desk HQ оцінювала боротьбу за це місце як таку, де шанси кандидатів приблизно рівні. Водночас раніше цей мандат вважали безпечним для Республіканської партії.

Видання зазначає, що прогнозована перемога Гамільтона стане ще одним успіхом демократів у сенатських перегонах цього виборчого циклу: партії також прогнозували здобуття місць у Техасі та Південній Кароліні.

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Гамільтону 62 роки. Він є засновником найбільшої методистської церкви країни. Після перемоги на праймеріз у серпні його кампанія залучила значне фінансування та підтримку. Кандидата також підтримали впливові республіканці штату, зокрема двоє колишніх губернаторів.

Перебіг кампанії

Республіканці Канзасу та на національному рівні називали віру Гамільтона «воук» і використовували в рекламі змонтовані уривки його проповідей. Як пише The Hill, це мало створити враження, нібито він вважає гріхом привілеї білих людей та вживання м’яса.

Водночас пастор і автор книжок уже був відомий у Канзасі та намагався звернутися не лише до демократів, а й до незалежних виборців і розчарованих республіканців. Гамільтон також дистанціювався від частини демократичного істеблішменту: він заявляв, що в разі обрання не підтримає сенатора Чака Шумера на посаду лідера більшості, а також критикував адміністрацію Джо Байдена за політику на південному кордоні США.

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