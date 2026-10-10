Гана стала єдиною країною Африки у Tier 1 звіту США — The Rio Times

Державний департамент США підвищив Гану з Tier 2 до Tier 1 — найвищого рівня у щорічному звіті про протидію торгівлі людьми. Гана стала єдиною африканською країною серед 35 урядів, віднесених до Tier 1, повідомляє The Rio Times.

Звіт за 2026 рік опублікували 8 жовтня. У ньому зазначено, що влада Гани повністю відповідає мінімальним стандартам США щодо ліквідації торгівлі людьми. У Держдепартаменті водночас наголосили, що статус Tier 1 не означає відсутності проблеми торгівлі людьми в країні.

Більше виявлених потерпілих і переслідувань

У 2025 році влада Гани виявила 2 331 потерпілого від торгівлі людьми — проти 794 роком раніше. Серед них 1 302 людини зазнали трудової експлуатації, 492 — сексуальної, ще щодо 537 осіб форму експлуатації не уточнено. Із загальної кількості 1 469 були іноземцями, зокрема 896 громадян Нігерії, а 862 — громадянами Гани.

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Кількість осіб, щодо яких здійснювали кримінальне переслідування, зросла з 65 до 212, а число засуджених — із 25 до 28. Водночас кількість розслідувань зменшилася з 273 до 222. На прямі послуги потерпілим у 2025 році Гана виділила 3,452 млн седі, а на профілактичні заходи — 2,203 млн седі.

Проблеми із притулками та вербуванням

У звіті також назвали проблеми, що залишаються невирішеними. Притулок для повнолітніх жінок, які постраждали від торгівлі людьми, не працював протягом звітного періоду, а можливості розміщення дорослих чоловіків були обмеженими. Законодавство Гани не забороняє стягувати з працівників плату за працевлаштування, хоча влада закликає ліцензовані агенції не застосовувати такі платежі.

Держдепартамент також зазначив, що дітей у Гані експлуатують у рибальстві на озері Вольта, вирощуванні какао, кустарному видобутку золота, домашній праці та вуличній торгівлі. У звіті йдеться про спільні операції Гани з Інтерполом та іноземними урядами, під час яких виявили й репатріювали 756 іноземних потерпілих, зокрема у справах, пов’язаних з онлайн-шахрайством.

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