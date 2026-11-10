Гаррі Каспаров скасував поїздку до Берліна через загрозу замаху

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Російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відмовився від поїздки до Берліна після попередження спецслужб про можливу загрозу його життю.

Він мав виступити на Berlin Freedom Week, однак замість особистої участі записав відеозвернення до учасників заходу.

За словами Каспарова, фахівці з безпеки наполегливо рекомендували йому не їхати до Німеччини, оскільки це могло бути надто ризиковано.

Опозиціонер також розкритикував європейську владу за недостатню протидію Росії та заявив, що Володимир Путін перетворив Європу на майданчик для своїх дій.

Джерело: Bild

Гросмейстер і критик Кремля Гаррі Каспаров заявив, що служби безпеки США та Литви попередили його і співзасновника Форуму вільної Росії Івана Тютріна про загрозу їхньому життю та порадили вжити заходів безпеки.

Російські спецслужби протягом кількох місяців готували вбивства відомих опозиціонерів Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова та Володимира Кара-Мурзи. За даними El Mundo, їх планували ліквідувати на території США та країн Європейського Союзу.

Європа має сприяти виїзду російських фахівців, щоб послабити режим путіна — Каспаров.

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