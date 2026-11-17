Нападник збірної Англії Гаррі Кейн забив 93-й гол за національну команду та випередив польського футболіста Роберта Левандовського в історичному списку найкращих бомбардирів збірних. Про це повідомляє Interia Sport.

Гол у матчі з Іспанією

Перед останніми матчами Кейн і Левандовський мали по 92 голи за свої національні команди. Англієць реалізував пенальті в поєдинку проти Іспанії, що завершився з рахунком 3:2, і вийшов на шосте місце рейтингу.

За даними видання, Кейн забив 93 м'ячі у 127 матчах за збірну Англії. Левандовський має 92 голи за Польщу та провів за національну команду 171 матч. У попередній грі проти Румунії, яка завершилася з рахунком 1:2, польський футболіст не поповнив свій бомбардирський доробок.

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Лідери історичного списку

Перше місце серед найрезультативніших футболістів національних команд посідає Кріштіану Роналду — 146 голів за Португалію. Далі йдуть Ліонель Мессі зі 126 м'ячами та Алі Даеї зі 108. Попереду Кейна й Левандовського також перебувають Суніл Чхетрі, який забив 95 голів, і Ромелу Лукаку з 94 м'ячами.

Обидва футболісти продовжують виступати за свої збірні. Кейн має взяти участь у плей-оф Ліги націй УЄФА в дивізіоні A, а Левандовський готується до матчу проти Швеції, запланованого на 17 листопада.

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