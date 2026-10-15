Гарріс розкритикувала реакцію адміністрації Байдена на війну в Газі — Jerusalem Post

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Меморіальної лекції Асан 2026 року в Сеулі, Південна Корея, розкритикувала реакцію адміністрації колишнього президента Джо Байдена на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Критика адміністрації Байдена

Гарріс заявила, що США мають виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом, а реакція адміністрації Байдена на війну не відповідала цьому обов’язку. За її словами, Вашингтон не використав свій вплив, щоб обмежити те, що вона назвала жахливими діями ізраїльського уряду у війні в Газі, і мав діяти раніше та повніше.

Водночас Гарріс розкритикувала й нинішню адміністрацію президента США Дональда Трампа. За її словами, вона надає прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу карт-бланш.

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Союзи та вибори у США

Колишня віцепрезидентка також говорила про зміни в американській зовнішній політиці. На її думку, військова могутність більше не є єдиним головним джерелом впливу, оскільки дедалі важливішими стають економічні інновації, ринки, корисні копалини, мікрочипи та комп’ютери.

Гарріс закликала зміцнювати відносини й союзи США, згадавши посилення зв’язків між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю. Вона також висловила впевненість у перемозі демократів на майбутніх проміжних виборах у США, але не дала прямої відповіді щодо можливої участі у президентських виборах 2028 року.

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