Гарві за прогнозом переможе Фіцпатріка на виборах у Пенсильванії — The Hill

У США комісар округу Бакс Боб Гарві від Демократичної партії, за прогнозом Decision Desk HQ, переможе конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка на виборах до Палати представників у Пенсильванії. Такий результат стане важливим здобутком для демократів, оскільки Фіцпатрік обирався до Конгресу протягом останнього десятиліття.

Прогнозований результат

Як повідомляє The Hill, Фіцпатрік неодноразово переобирався навіть тоді, коли його округ підтримував демократів на інших виборах. Видання пов’язує це з його репутацією прихильника двопартійної співпраці: конгресмена часто зараховували до найбільш двопартійних членів Конгресу.

Демократи розраховували на зміну результату через сприятливу для себе загальнонаціональну ситуацію, глибоку непопулярність президента Дональда Трампа та очікувану переконливу перемогу губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро на переобранні. Вони витратили мільйони доларів на кампанію, спрямовану на усунення Фіцпатріка з посади.

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Перебіг кампанії

Гарві будував кампанію, пов’язуючи свого опонента з президентом Трампом. Зокрема, він наголошував, що Фіцпатрік голосував за початкову версію законопроєкту Трампа про скорочення податків і видатки, що дало змогу передати документ до Сенату.

Під час нинішньої сесії Конгресу Фіцпатрік голосував проти остаточної версії One Big Beautiful Bill Act, посилаючись на занепокоєння скороченнями Medicaid. Також він підтримав кілька голосувань щодо обмеження повноважень президента у війні з Іраном. Конгресмен голосував за скасування широких тарифів президента щодо Канади, однак Гарві критикував його за попередні голосування, які перешкоджали розгляду обмежень президентських повноважень у тарифній політиці.

Перед виборами Cook Political Report оцінював ці перегони як такі, що схиляються на користь республіканців.

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