Fudge — це солодкий десерт родом зі США, який зазвичай нарізають невеликими квадратними шматочками. За консистенцією він щільний, але водночас ніжний і трохи крихкий. Його не потрібно довго жувати, як карамель, — шматочок поступово тане в роті. Основою класичного fudge є цукор, молоко або вершки та вершкове масло. Під час приготування суміш нагрівають, а потім охолоджують і збивають або перемішують так, щоб утворилися дрібні кристали цукру. Саме вони надають десерту характерної текстури.

У варіанті з арахісовим маслом до солодкої основи додають густу пасту з обсмаженого арахісу. Вона робить смак насиченішим, додає горіхових ноток і трохи пом’якшує солодкість. Для приготування використовують як гладке арахісове масло, так і пасту з дрібними шматочками горіхів. У другому випадку десерт виходить із приємним хрумким акцентом.

На відміну від звичайної помадки, яку часто готують на основі цукру та молока, арахісовий fudge має виразний горіховий смак. До нього також додають шоколад, ваніль, морську сіль, горіхи, сухофрукти або карамель. Десерт зазвичай подають охолодженим, невеликими порціями, адже він досить солодкий і ситний. Його можна їсти окремо, подавати до кави чи чаю або використовувати як начинку для інших солодощів.

Звідки походить fudge і як він став популярним

Історія fudge почалася у США наприкінці XIX століття. Одним із найраніших письмових свідчень про цей десерт вважають лист 1886 року, у якому згадується помадка, яку готувала родичка студентки коледжу Вассар у штаті Нью-Йорк. За згадками, її продавали в Балтиморі приблизно за 40 центів за фунт. Пізніше студентка Емелін Беттерсбі Гартрідж отримала рецепт і в 1888 році приготувала близько 30 фунтів помадки для студентського благодійного аукціону.

Саме жіночі коледжі США відіграли помітну роль у поширенні цього десерту. Студентки готували fudge у гуртожитках, ділилися рецептами й влаштовували невеликі солодкі вечірки. Для приготування не обов’язково була потрібна велика кухня: вистачало каструлі, простого нагрівального приладу та кількох доступних інгредієнтів. Дівчата привозили рецепти додому, а згодом помадка стала популярною далеко за межами студентських містечок.

Наприкінці XIX століття fudge почали продавати й у кондитерських крамницях. Особливо відомим місцем виробництва стала острівна курортна місцевість Макінак-Айленд у штаті Мічиган. Там солодощі готували для туристів, які приїжджали на літній відпочинок. Деякі крамниці зберегли цю традицію й донині, а приготування fudge на очах у покупців стало частиною місцевої гастрономічної культури.

Водночас історики їжі звертають увагу, що історія солодощів, схожих на fudge, може бути давнішою і складнішою. У науковій статті 2023 року дослідники Патрік Шарбонно та Джеффрі Пілчер простежили зв’язок американської помадки з мексиканським десертом panochita de leche. Його готували ще у XVIII столітті з нерафінованого коричневого цукру та молока. Тому точне походження технології залишається предметом досліджень, хоча сучасний fudge як популярний кондитерський виріб сформувався саме у США.

Як до помадки додали арахісове масло

Арахісове масло стало популярним у США наприкінці XIX — на початку XX століття. Його історія пов’язана з розвитком харчових технологій і пошуком поживних продуктів, які легко їсти та зберігати. У 1895 році Джон Гарві Келлог запатентував процес виготовлення горіхової пасти. Водночас дослідники згадують і підприємця Джорджа Бейла, який міг продавати арахісове масло ще раніше — у 1894 році. Тож однозначно назвати одну людину винахідником сучасного арахісового масла складно.

Спочатку цей продукт поширювався через оздоровчі заклади та магазини здорового харчування, а згодом став звичним продуктом американських домівок. Його почали додавати до бутербродів, печива, тортів, цукерок та інших десертів. Поєднання арахісового масла із солодкою помадкою виявилося вдалим: горіховий смак добре врівноважував цукрову основу, а сама паста робила текстуру більш кремовою.

Так з’явився окремий різновид fudge, який з часом став одним із популярних домашніх десертів у США. Його готують до свят, сімейних зустрічей, продають у кондитерських і дарують у невеликих коробочках. Рецепти відрізняються: в одних використовують вершки й цукор, в інших — згущене молоко, білий шоколад або маршмелоу. Останні варіанти особливо зручні для домашнього приготування, адже не потребують складного контролю температури цукрового сиропу.

Чому День арахісової помадки відзначають 20 листопада

У США 20 листопада присвятили саме арахісовому fudge. Англійська назва свята — National Peanut Butter Fudge Day. Це одна з численних гастрономічних дат американського календаря, які нагадують про популярні страви, продукти й десерти. Вона не є офіційним державним святом і не передбачає вихідного дня чи обов’язкових урочистостей.

Точне походження цієї дати достеменно не встановлене. Деякі календарі гастрономічних свят вказують, що її відзначають із 2004 року, а серед організаторів називають Національну раду з арахісу США. Водночас Національний календар свят зазначає, що продовжує з’ясовувати історію появи цієї дати. Тому коректніше говорити про популярне американське гастрономічне свято, а не про офіційно затверджений день із чітко встановленою історією.

Зазвичай його відзначають дуже просто: готують домашню помадку, купують її в кондитерських, пригощають друзів і публікують фотографії десерту в соцмережах. Для цього використовують хештег #PeanutButterFudgeDay. Дехто додає арахісову помадку до морозива, тортів або печива, а хтось просто нарізає її маленькими кубиками й подає до кави.

Три рецепти арахісової помадки

У домашніх умовах fudge можна приготувати кількома способами. Класичний рецепт потребує лише кількох інгредієнтів, а для двох інших можна додати незвичні смаки й текстури. Важливо використовувати саме арахісове масло без зайвої рідини: надто рідка паста може завадити десерту добре застигнути. Якщо обираєте пасту з цукром або сіллю у складі, враховуйте це під час приготування.

1. Класична арахісова помадка

Час приготування: близько 15 хвилин плюс охолодження. Кількість: приблизно 25–30 шматочків.

Інгредієнти:

250 г гладкого арахісового масла;

400 г білого шоколаду;

200 г згущеного молока;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

дрібка солі — за бажанням.

Приготування:

Підготуйте квадратну форму приблизно 20 × 20 см. Застеліть її пергаментом так, щоб краї паперу трохи виступали за бортики. Так буде легше дістати готовий десерт. Поламайте білий шоколад на невеликі шматочки й покладіть у каструлю з товстим дном. Додайте згущене молоко та нагрівайте на дуже слабкому вогні, постійно помішуючи. Коли шоколад майже повністю розтане, додайте арахісове масло. Перемішайте до однорідної густої маси без грудочок. Додайте ваніль і дрібку солі. Ще раз перемішайте. Суміш має бути гладкою, густою та блискучою. Перекладіть масу у форму й розрівняйте лопаткою. За бажанням можна трохи постукати формою об стіл, щоб поверхня стала рівнішою. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 3–4 години, а краще — на ніч. Коли помадка повністю застигне, дістаньте її з форми й наріжте невеликими квадратами.

Це базовий варіант, який легко змінювати під власний смак. Якщо хочеться виразнішого арахісового аромату, можна використати пасту з обсмаженого арахісу. А для більш насиченого смаку додайте трохи підсмажених подрібнених горіхів. Готові шматочки зберігайте в закритому контейнері в холодильнику.

2. Шоколадна помадка з арахісовим маслом і солоними кренделями

Час приготування: близько 20 хвилин плюс охолодження. Кількість: приблизно 25 шматочків.

Інгредієнти:

250 г арахісового масла;

300 г білого шоколаду;

150 г згущеного молока;

100 г темного шоколаду;

50 г солоних кренделів;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

дрібка морської солі.

Приготування:

Застеліть форму пергаментом. Солоні кренделі поламайте руками на невеликі шматочки. Не потрібно перетворювати їх на крихту — краще, щоб у десерті залишалися хрумкі фрагменти. Білий шоколад розтопіть разом зі згущеним молоком на водяній бані або на дуже слабкому вогні. Постійно помішуйте, щоб суміш не пригоріла. Додайте арахісове масло й ваніль. Перемішайте до однорідної консистенції. Потім всипте приблизно дві третини кренделів і обережно розподіліть їх по всій масі. Перекладіть суміш у форму та розрівняйте поверхню. Темний шоколад розтопіть окремо й ложкою нанесіть на помадку тонкими смужками або невеликими плямами. Зубочисткою чи кінчиком ножа проведіть по шоколадному малюнку, щоб утворилися красиві завитки. Зверху посипте рештою кренделів і невеликою кількістю морської солі. Поставте форму в холодильник на 3–4 години. Коли десерт застигне, наріжте його невеликими шматочками.

У цьому рецепті поєднуються одразу кілька смаків: солодкий білий шоколад, насичений арахіс, трохи гіркуватий темний шоколад і солоні кренделі. Саме останні роблять десерт незвичним, адже додають хрумкості й не дають смаку здаватися надто солодким. Така помадка добре підійде тим, хто любить поєднання солоного та солодкого. Її також можна подавати невеликими кубиками до чорної кави.

3. Арахісова помадка з журавлиною, апельсином і фісташками

Час приготування: близько 20 хвилин плюс охолодження. Кількість: приблизно 25 шматочків.

Інгредієнти:

250 г арахісового масла;

350 г білого шоколаду;

150 г згущеного молока;

60 г сушеної журавлини;

50 г очищених фісташок;

цедра одного апельсина;

½ чайної ложки меленої кориці;

дрібка солі.

Приготування:

Підготуйте форму та застеліть її пергаментом. Фісташки порубайте ножем на невеликі шматочки. Журавлину, якщо вона дуже суха, можна на кілька хвилин залити теплою водою, а потім добре обсушити. Білий шоколад розтопіть разом зі згущеним молоком на водяній бані або в каструлі на мінімальному вогні. Не припиняйте помішувати, щоб шоколад рівномірно розтанув. Додайте арахісове масло й перемішайте до однорідності. Всипте корицю та дрібку солі. Зніміть суміш із вогню. Додайте журавлину, більшу частину фісташок і дрібно натерту апельсинову цедру. Перемішайте, щоб добавки рівномірно розподілилися. Перекладіть масу у форму й розрівняйте. Зверху посипте рештою фісташок і невеликою кількістю апельсинової цедри. Залиште десерт у холодильнику на 4–5 годин. Коли він стане щільним, дістаньте з форми й наріжте невеликими кубиками.

Цей варіант має більш свіжий і фруктовий смак. Журавлина додає легкої кислинки, апельсин — цитрусового аромату, а фісташки роблять текстуру цікавішою. Кориця підкреслює горіхові нотки, але її краще не додавати забагато, щоб вона не перебивала інші інгредієнти. Така помадка особливо добре пасує до зимового чаювання й може стати незвичним солодким подарунком.

Кілька секретів, щоб помадка добре застигла

Головне правило під час приготування fudge — не перегрівати шоколад. Якщо нагрівати його надто сильно, він може стати зернистим або втратити гладку консистенцію. Найкраще розтоплювати його на водяній бані або на мінімальному вогні, постійно помішуючи. Якщо використовуєте мікрохвильову піч, нагрівайте суміш короткими проміжками по 15–20 секунд і щоразу перемішуйте. Не менш важливо правильно обрати арахісове масло. Для помадки найкраще підходить густа паста, у складі якої є арахіс і, за бажанням, трохи солі. Якщо на поверхні натуральної пасти відокремилася олія, її потрібно ретельно перемішати перед використанням. Надлишок олії може зробити десерт занадто м’яким.

Не поспішайте нарізати готову помадку. Навіть якщо зверху вона вже здається твердою, усередині маса може залишатися м’якою. Дайте їй достатньо часу в холодильнику, а перед нарізанням дістаньте з форми разом із пергаментом. Щоб шматочки були рівними, використовуйте гострий ніж, який можна ненадовго занурити в гарячу воду й витерти насухо. Арахісову помадку найкраще зберігати в герметичному контейнері в холодильнику. Так вона не вбиратиме сторонніх запахів і довше залишатиметься щільною. Через велику кількість цукру та горіхової пасти десерт виходить досить калорійним, тому його зазвичай подають невеликими порціями.

День арахісової помадки — хороший привід згадати про десерт, який пройшов шлях від студентських кухонь американських коледжів до кондитерських і домашніх рецептів. Його популярність пояснюється просто: для приготування потрібні доступні інгредієнти, а смак легко змінювати під себе. Можна залишитися вірними класичному поєднанню арахісу й вершкової основи або додати шоколад, солоні кренделі, журавлину чи цитрусову цедру — і щоразу отримати трохи інший десерт.