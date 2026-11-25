25 листопада у США відзначають Національний день парфе (National Parfait Day) — свято ніжного багатошарового десерту, який можна приготувати і на сніданок, і до святкового столу. Його батьківщиною вважають Францію, але згодом парфе набуло популярності в США, Японії та інших країнах. Сьогодні існують десятки варіантів цієї страви: від класичного кавового десерту до легкого йогурту з ягодами та гранолою. Розповідаємо, звідки з’явилося парфе, чим воно цікаве та як приготувати його вдома.

Парфе — це десерт, який зазвичай готують із кількох шарів різних інгредієнтів. Вони відрізняються за смаком і текстурою: ніжний крем поєднують із фруктами, ягодами, шоколадом, горіхами або хрустким печивом. Найчастіше страву подають у прозорих високих склянках, щоб було видно всі шари. Назва походить від французького слова parfait, що означає «досконалий» або «ідеальний». І це цілком відповідає задуму десерту: поєднати різні смаки так, щоб вони доповнювали один одного.

Батьківщиною парфе вважають Францію. Спочатку це був зовсім не той десерт, який сьогодні можна побачити в кав’ярнях. Французьке парфе готували на основі вершків, яєць, цукру та ароматизаторів. Суміш збивали, а потім заморожували у спеціальних формах. До неї могли додавати каву, фруктове пюре або лікер. Один із ранніх відомих рецептів парфе з кавою опублікував французький кухар Жуль Гуффе у кулінарній книзі Le Livre de Cuisine 1867 року. Згодом рецепт став відомим і за межами Франції. У 1890-х роках назва вже використовувалася для опису замороженого десерту в англомовних джерелах.

Згодом парфе почали готувати по-різному. У США десерт отримав нове життя. Замість замороженої суміші кухарі почали викладати у високі склянки шари морозива, фруктів, сиропів, желе та збитих вершків. Такий варіант став популярним у закладах із газованими напоями, морозивом і солодощами. Ще одна популярна версія — парфе з йогуртом, фруктами та гранолою. Воно стало особливо популярним як сніданок. Такий десерт зручний тим, що його можна швидко приготувати, взяти із собою або зробити заздалегідь.

У яких країнах популярне парфе

Хоча парфе має французьке походження, сьогодні його готують у різних куточках світу. У кожній країні десерт отримав власні особливості.

Франція. Тут збереглася класична версія парфе — заморожений десерт із вершків, яєць і цукру. Його часто доповнюють кавою, шоколадом, фруктами або лікером. Подають на тарілках, іноді нарізаючи порційними шматочками.

США. Американці зробили популярним парфе у високих прозорих склянках. До нього додають морозиво, збиті вершки, фруктові сиропи, ягоди, шоколад і горіхи. Окремо поширився варіант із йогуртом і гранолою, який часто їдять на сніданок.

Японія. Тут парфе перетворилося на справжнє мистецтво оформлення десертів. У японських кафе можна знайти високі склянки з морозивом, свіжими фруктами, желе, вершками, бісквітом і солодкими соусами. Особливо популярні фруктові варіанти з полуницею, динею, манго та персиками.

Канада. Тут поширені сніданкові парфе з йогуртом, ягодами, горіхами та гранолою. Їх часто продають у кав’ярнях і закладах швидкого харчування.

Інші європейські країни. Парфе можна зустріти в меню ресторанів і кондитерських. Його готують як із класичним кремом, так і з морозивом, фруктами, шоколадом та іншими начинками.

Особливо цікава японська традиція. У Токіо фруктовий магазин і кафе Sembikiya відкрив свій заклад ще 1913 року, а в меню 1938 року вже було зазначене фруктове парфе. Згодом десерт став популярним у японських кав'ярнях і кондитерських.

Які інгредієнти використовують для парфе

Однієї правильної рецептури парфе не існує. Усе залежить від того, чи хочеться приготувати легкий сніданок, ніжний вершковий десерт або щось схоже на морозиво. Найчастіше використовують такі інгредієнти:

Вершки — основа класичного французького парфе. Вони роблять десерт ніжним і повітряним.

Яйця та цукор — потрібні для приготування традиційної замороженої версії.

Йогурт або грецький йогурт — популярна основа для легкого сніданкового парфе.

Морозиво — додає десерту насиченого вершкового смаку.

Свіжі фрукти та ягоди — полуниця, малина, чорниця, банани, манго, персики, ківі.

Гранола та горіхи — забезпечують хрустку текстуру. Часто використовують мигдаль, волоські горіхи, фундук і кеш'ю.

Шоколад і какао — підходять для шоколадних варіантів.

Мед, карамель і фруктові сиропи — додають солодкості та аромату.

Печиво та бісквіт — допомагають створити додаткові шари й роблять десерт ситнішим.

Головний секрет парфе — поєднання різних текстур. Наприклад, ніжний йогурт добре смакує з хрусткою гранолою, а вершковий крем — із кислуватими ягодами. Важливо також правильно чергувати шари, щоб кожна ложка містила одразу кілька смаків.

Цікаві факти про парфе

1. Парфе спочатку було замороженим десертом. Французький варіант більше нагадував вершкове морозиво або семіфредо, а не сучасний йогурт із фруктами.

2. У США парфе стало частиною культури кафе. На початку XX століття десерт подавали у високих склянках із морозивом, фруктами та сиропами. Згодом він став популярним у закладах із газованими напоями та морозивом.

3. У Японії можна знайти величезні парфе. Деякі заклади подають десерти заввишки кілька десятків сантиметрів. Їх прикрашають фруктами, морозивом, вершками, вафлями та солодкими соусами.

4. Парфе може бути не лише десертом. У сучасній кухні так називають і деякі несолодкі багатошарові страви. Наприклад, існують варіанти з печінковим мусом, овочами та іншими продуктами.

5. У парфе важлива не лише рецептура, а й подача. Прозора склянка дає змогу побачити кольорові шари, тому десерт часто прикрашають так, щоб він мав ефектний вигляд ще до першої ложки.

6. У парфе немає суворого правила щодо кількості шарів. Можна зробити два-три шари для швидкого сніданку або створити складний десерт із багатьма начинками.

7. 25 листопада — неофіційне гастрономічне свято. Точна дата його заснування та ім’я ініціатора не встановлені. Його відзначають за традицією американських календарів незвичайних харчових свят.

Три рецепти парфе, які легко приготувати вдома

Парфе не потребує складного обладнання чи особливих кулінарних навичок. Для більшості варіантів достатньо прозорих склянок, кількох продуктів і трохи часу. Пропонуємо три рецепти: класичний ягідний, незвичайний шоколадно-кавовий та оригінальний тропічний із манго й кокосом.

1. Ягідне парфе з грецьким йогуртом і гранолою

Час приготування: 10 хвилин · 2 порції

Інгредієнти:

300 г грецького йогурту;

150 г полуниці;

100 г чорниці або лохини;

80 г граноли;

1–2 столові ложки меду;

1 чайна ложка ванільного цукру;

кілька листочків м'яти для прикрашання.

Приготування:

Полуницю помийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Кілька ягід залиште цілими для прикрашання. Грецький йогурт змішайте з медом і ванільним цукром. Якщо йогурт уже солодкий, меду можна додати менше. На дно прозорих склянок викладіть трохи йогурту. Додайте шар полуниці, потім трохи граноли. Повторіть шари ще раз. Зверху викладіть чорницю, цілу полуницю та кілька листочків м'яти. Подавайте одразу, щоб гранола залишалася хрусткою.

Цей варіант добре підходить для сніданку або легкого перекусу. За бажанням полуницю можна замінити малиною, персиками чи бананом, а замість меду використати кленовий сироп.

2. Шоколадно-кавове парфе з брауні та солоною карамеллю

Час приготування: 20 хвилин без урахування охолодження брауні · 2–3 порції

Цей варіант сподобається любителям шоколаду та кави. У ньому поєднуються ніжний крем, шматочки шоколадного брауні, кавовий аромат і солона карамель. Виходить десерт, який цілком можна подавати гостям замість торта.

Інгредієнти:

Для крему:

250 г маскарпоне;

150 мл вершків жирністю 30–33%;

2 столові ложки цукрової пудри;

1 чайна ложка розчинної кави;

1 столова ложка гарячої води.

Для шарів:

150 г готового шоколадного брауні;

50 г темного шоколаду;

3–4 столові ложки солоної карамелі;

дрібка морської солі;

какао для прикрашання.

Приготування:

Розчиніть каву в гарячій воді та дайте їй охолонути. Маскарпоне змішайте з цукровою пудрою та кавою. Окремо збийте холодні вершки до м'яких піків. Обережно з'єднайте їх із маскарпоне, щоб отримати ніжний повітряний крем. Брауні наріжте невеликими кубиками. Якщо він занадто м'який, трохи охолодіть його перед нарізанням. На дно склянок викладіть шар шоколадного брауні. Зверху додайте кавовий крем. Полийте невеликою кількістю солоної карамелі та посипте подрібненим шоколадом. Повторіть шари ще раз. Завершіть кремом, карамеллю, какао та дрібкою морської солі. Поставте десерт у холодильник приблизно на 30–60 хвилин, щоб шари трохи стабілізувалися.

Маленький секрет: якщо брауні трохи просочити холодною кавою, смак стане насиченішим. Але не додавайте забагато рідини, інакше десерт втратить свою текстуру.

3. Тропічне парфе з манго, кокосом і лаймом

Час приготування: 15 хвилин · 2 порції

Це яскравий варіант із тропічним настроєм. Солодке манго поєднується з кокосовим кремом, кислинкою лайма та хрусткими горіхами. Такий десерт добре підійде для тих, хто хоче спробувати щось цікавіше за звичайне ягідне парфе.

Інгредієнти:

1 велике стигле манго;

200 г густого грецького йогурту;

100 мл кокосових вершків;

2 столові ложки меду;

40 г кокосової стружки;

40 г кеш'ю;

сік половини лайма;

цедра половини лайма;

кілька шматочків манго для прикрашання.

Приготування:

Манго очистіть і наріжте кубиками. Половину фруктів перебийте блендером до однорідного пюре, додавши трохи соку лайма. Грецький йогурт змішайте з кокосовими вершками, медом і невеликою кількістю цедри лайма. Кеш'ю злегка підсмажте на сухій сковороді, а потім подрібніть. Кокосову стружку також можна трохи підрум'янити, щоб вона стала ароматнішою. На дно склянок викладіть шар кокосового крему. Додайте мангове пюре, кілька шматочків свіжого манго та трохи подрібнених горіхів. Повторіть шари, чергуючи крем і фрукти. Зверху прикрасьте шматочками манго, кокосовою стружкою, кеш'ю та цедрою лайма.

За бажанням до цього парфе можна додати маракуйю. Її кисло-солодкий смак чудово поєднується з манго та кокосом.

Як відзначити Національний день парфе

25 листопада — гарна нагода спробувати нове поєднання смаків або приготувати десерт разом із близькими. Для цього не обов'язково купувати дорогі продукти чи витрачати багато часу на кухні. Можна зробити кілька варіантів парфе одночасно: ягідне для дітей, шоколадне для любителів солодкого та фруктове для тих, хто віддає перевагу легшим десертам.

Ще одна цікава ідея — влаштувати вдома невеликий бар парфе. Підготуйте окремі мисочки з йогуртом, вершками, фруктами, горіхами, шоколадом, печивом і гранолою. Нехай кожен самостійно складе десерт із улюблених інгредієнтів.А найголовніше правило цього свята — не боятися експериментувати. Адже парфе саме й цінують за можливість поєднувати найрізноманітніші смаки та створювати власні рецепти.

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