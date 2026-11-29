29 листопада у США відзначають Національний день рисового пирога — гастрономічне свято, присвячене стравам із рису, які готують у різних куточках світу. Під назвою rice cake ховаються зовсім різні смаколики: від хрустких рисових хлібців до японського моті, корейських рисових паличок і філіппінської випічки з кокосовим молоком. До свята можна приготувати як просту солодку закуску, так і незвичну страву азійської кухні.

Національний день рисового пирога у США припадає на 29 листопада. Це не державне свято, а неофіційна гастрономічна дата. Її присвячують різноманітним стравам із рису, які в різних країнах мають власні рецепти, форми та способи приготування.

Точне походження свята невідоме. За даними календарів гастрономічних дат, його почали відзначати приблизно у 2015–2016 роках, але достовірних відомостей про засновника немає. Також не встановлено, який саме різновид рисового пирога мався на увазі. Тому 29 листопада можна присвятити знайомству з різними традиціями — від звичайних рисових хлібців до солодких десертів і ситних страв.

Звідки походять рисові пироги

Рисові пироги не мають одного конкретного місця походження. Це ціла група страв, які виникали в країнах, де рис був одним із головних продуктів харчування. Люди навчилися готувати його не лише як гарнір, а й перетирати на борошно, розминати до клейкої маси, змішувати з іншими інгредієнтами, формувати коржі та готувати їх на парі, у воді або на вогні.

Особливо давні традиції рисових пирогів сформувалися у Східній та Південно-Східній Азії. У Японії готують моті — вироби з клейкого рису, який спочатку готують на парі, а потім довго розминають до еластичної консистенції. У Китаї відомий няньгао — рисовий пиріг, який традиційно готують до святкування Нового року за місячним календарем. Його назва співзвучна з побажанням підвищення добробуту та успіху в наступному році.

У Кореї рисові пироги називають тток. Їх готують із різних видів рису, варять, готують на парі або розминають, а потім формують у кульки, пласкі коржі чи довгі палички. У країні існують десятки різновидів тток — солодких, солоних, із квасолею, кунжутом, каштанами та іншими додатками. На Філіппінах популярні рисові пироги путo та бібінгка: їх готують із рисового борошна, кокосового молока й цукру, часто загортають або вистеляють форми банановим листям.

У яких країнах популярні рисові пироги

Найбільше різновидів рисових пирогів можна знайти в азійській кухні. У Японії моті їдять протягом року, але особливе місце вони посідають під час новорічних свят. Їх подають із солодкою начинкою з червоної квасолі, використовують у десертах або додають до супів. Один із популярних сучасних варіантів — моті з морозивом.

У Китаї рисові пироги няньгао є традиційною стравою на Місячний Новий рік. Їх готують солодкими або солоними, нарізають скибочками, смажать чи додають до інших страв. У Кореї тток їдять і як десерт, і як повноцінну страву. Найвідоміший приклад — ттокпоккі, де рисові палички тушкують у гострому соусі з перцем кочуджан.

На Філіппінах рисові пироги мають особливе місце у святковій кухні. Бібінгку традиційно готують із рисового борошна та кокосового молока, випікають у формах із банановим листям і часто подають із маслом, сиром або солоними яйцями. У В'єтнамі популярні баньтьинг і баньтет — рисові пироги з клейкого рису з начинкою, загорнуті в листя. Їх готують до святкування Тет — в'єтнамського Нового року.

Рисові пироги та схожі на них страви є також в Індії, Індонезії, Малайзії, Таїланді, Камбоджі й інших країнах. Наприклад, в Індії готують ідлі — м'які парові коржики з ферментованого тіста на основі рису та сочевиці. У західних країнах словосполучення rice cake часто означає зовсім інший продукт — тонкий хрусткий хлібець із розпушених зерен рису. Саме такі круглі снеки стали популярними як легка закуска.

Які інгредієнти використовують для рисових пирогів

Головний інгредієнт — рис або рисове борошно. Для еластичних десертів, зокрема японського моті та багатьох корейських тток, використовують клейкий рис. Він містить більше амілопектину, тому після приготування стає м'яким і тягучим. Для інших видів випічки підходить звичайне рисове борошно або подрібнений варений рис. До солодких рисових пирогів додають цукор, мед, кокосове молоко, згущене молоко, фрукти, горіхи, кунжут і пасту з червоної квасолі. У деяких рецептах використовують яйця, вершкове масло та молоко. Для начинки моті часто обирають анко — солодку пасту з червоної квасолі адзукі.

Солоні варіанти можуть містити м'ясо, гриби, овочі, морепродукти, соєвий соус, часник і спеції. У корейських стравах використовують кочуджан — густу ферментовану пасту з червоного перцю. А для філіппінської бібінгки важливими інгредієнтами є кокосове молоко, цукор і бананове листя, яке надає випічці особливого аромату.

Цікаві факти про рисові пироги

У Японії моті символізують добробут і довголіття. Їх традиційно готують до Нового року, а спеціальні композиції з рисових пирогів — кагамі моті — використовують як святкову прикрасу.

Китайський няньгао має символічну назву. Її можна перекласти як «рік за роком вище», тому страва асоціюється з побажаннями успіху, зростання та достатку.

Корейські рисові пироги бувають не лише солодкими. Ттокпоккі — одна з найвідоміших вуличних страв Кореї, де рисові палички готують у гострому соусі.

Рисові пироги готують різними способами. Їх варять, смажать, запікають, готують на парі або розминають у спеціальній ступі. Від способу приготування залежить текстура — від хрусткої до дуже тягучої.

Рисовий хлібець і традиційний азійський пиріг — різні продукти. Перший роблять із розпушених зерен, а другий зазвичай готують із рисового борошна або клейкого рису. Англійська назва в них однакова, але смак і технологія суттєво відрізняються.

Чотири рецепти рисових пирогів із різних країн

1. Хрусткі рисові хлібці з шоколадом і арахісовою пастою

Це найпростіший варіант для тих, хто хоче відзначити свято без тривалого приготування. Хрусткі рисові хлібці поєднуються з арахісовою пастою та шоколадом. Десерт не потрібно випікати, а після охолодження він нагадує невеликі шоколадні батончики.

Інгредієнти:

4 круглі рисові хлібці;

100 г чорного або молочного шоколаду;

3 ст. л. арахісової пасти;

1 ст. л. меду;

дрібка солі;

подрібнені горіхи для прикрашання.

Приготування:

Рисові хлібці поламати на невеликі шматочки або залишити цілими, якщо хочеться зробити порційні десерти. Арахісову пасту змішати з медом і дрібкою солі. Якщо суміш надто густа, можна трохи підігріти її на водяній бані. Нанести арахісову масу на хлібці тонким шаром. Шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Полити ним хлібці. Посипати подрібненими горіхами й поставити в холодильник на 20–30 хвилин, щоб шоколад застиг.

2. Корейські рисові пироги ттокпоккі в гострому соусі

Ттокпоккі — одна з найвідоміших вуличних страв Південної Кореї. Її готують із довгих рисових паличок, які стають м'якими та пружними під час тушкування. Головна особливість — густий соус на основі пасти кочуджан. Він має виразний гострий, солодкуватий і трохи солоний смак.

Інгредієнти:

300 г корейських рисових паличок тток;

2 ст. л. пасти кочуджан;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. пластівців гострого перцю;

400 мл води або легкого бульйону;

1 невелика цибулина;

2 пера зеленої цибулі;

100 г рибних коржиків (за бажанням);

1 варене яйце для подачі.

Приготування:

Якщо рисові палички тверді, замочити їх у теплій воді на 10–15 хвилин. Якщо вони м'які, цей крок можна пропустити. У глибокій пательні або сотейнику змішати воду, кочуджан, соєвий соус, цукор і гострий перець. Довести соус до кипіння, додати рисові палички та нарізану цибулю. Готувати на середньому вогні приблизно 8–10 хвилин, регулярно помішуючи. Додати нарізані рибні коржики, якщо використовуєте їх, і готувати ще кілька хвилин. Соус має загуснути, а рисові палички — стати м'якими та пружними. Перед подачею посипати зеленою цибулею. За бажанням додати половинки вареного яйця.

3. Філіппінська бібінгка з кокосовим молоком

Бібінгка — традиційний філіппінський рисовий пиріг, який особливо популярний під час різдвяного сезону. Його готують із рисового борошна, кокосового молока та яєць, а випікають у формах, вистелених банановим листям. Незвичне поєднання солодкого тіста із солоним сиром або яйцем робить цей пиріг особливим.

Інгредієнти:

200 г рисового борошна;

100 г цукру;

2 яйця;

200 мл кокосового молока;

100 мл звичайного молока;

1 ч. л. розпушувача;

40 г розтопленого вершкового масла;

дрібка солі;

1 солоне яйце;

50 г тертого сиру;

кокосова стружка для подачі;

бананове листя для форми (за наявності).

Приготування:

Духовку розігріти до 180 °C. Невелику форму вистелити банановим листям, злегка змастити його маслом. Якщо листя немає, використати пергамент. Змішати рисове борошно, цукор, розпушувач і сіль. В окремій мисці збити яйця з кокосовим і звичайним молоком. Додати розтоплене масло. З'єднати сухі та рідкі інгредієнти й перемішати до однорідного тіста. Перелити його у форму. Випікати приблизно 20 хвилин. Потім викласти зверху скибочки солоного яйця та тертий сир і повернути пиріг у духовку ще на 10–15 хвилин, доки верх не стане золотистим, а середина пропечеться. Перед подачею трохи охолодити й посипати кокосовою стружкою.

4. Галицький рисовий пиріг «Кох» із яблуками

Інгредієнти для рисової основи:

180 г рису;

500 мл молока;

60 г цукру;

50 г вершкового масла;

2 яйця;

10 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Для яблучної начинки:

5 яблук;

40 г цукру;

1 ч. л. меленої кориці;

20 г вершкового масла;

40 г родзинок (за бажанням).

Приготування:

1. Рис кілька разів промити, перекласти в каструлю та залити молоком. Додати дрібку солі, довести до кипіння й варити на невеликому вогні під кришкою приблизно 25–30 хвилин. Рис має добре розваритися, а маса — стати густою. Потім трохи охолодити.

2. До теплого рису додати вершкове масло, звичайний і ванільний цукор. Перемішати. Коли суміш перестане бути гарячою, вбити яйця та знову добре перемішати.

3. Яблука почистити, видалити серцевину й нарізати тонкими скибочками. На пательні розтопити вершкове масло, додати яблука, цукор і корицю. Тушкувати 5–7 хвилин, поки вони трохи пом'якшають. За бажанням додати промиті родзинки.

4. Духовку розігріти до 180 °C. Форму діаметром 20–22 см змастити вершковим маслом.

5. Викласти у форму половину рисової маси та розрівняти. Зверху рівномірно розподілити яблучну начинку, не доходячи приблизно сантиметр до країв.

6. Накрити яблука рештою рисової маси й розрівняти поверхню.

7. Випікати 40–50 хвилин, доки верх пирога не стане золотистим. Готовий кох залишити у формі на 20–30 хвилин, щоб він стабілізувався.

Подача: пиріг можна подавати теплим або охолодженим. Перед подачею його посипають цукровою пудрою чи корицею. Також він добре смакує з ягідним соусом або кислуватим варенням.

Рисові пироги показують, наскільки по-різному можна використовувати один і той самий продукт. Вони бувають солодкими й солоними, ніжними та тягучими, хрусткими або навіть гострими. Тож 29 листопада — гарна нагода спробувати не лише звичні рисові хлібці, а й страви, які давно стали частиною кулінарних традицій інших країн.

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