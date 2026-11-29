Гастрономічне свято 29 листопада 2026 — День рисового пирога: чотири рецепти
29 листопада у США відзначають Національний день рисового пирога — гастрономічне свято, присвячене стравам із рису, які готують у різних куточках світу. Під назвою rice cake ховаються зовсім різні смаколики: від хрустких рисових хлібців до японського моті, корейських рисових паличок і філіппінської випічки з кокосовим молоком. До свята можна приготувати як просту солодку закуску, так і незвичну страву азійської кухні.
Національний день рисового пирога у США припадає на 29 листопада. Це не державне свято, а неофіційна гастрономічна дата. Її присвячують різноманітним стравам із рису, які в різних країнах мають власні рецепти, форми та способи приготування.
Точне походження свята невідоме. За даними календарів гастрономічних дат, його почали відзначати приблизно у 2015–2016 роках, але достовірних відомостей про засновника немає. Також не встановлено, який саме різновид рисового пирога мався на увазі. Тому 29 листопада можна присвятити знайомству з різними традиціями — від звичайних рисових хлібців до солодких десертів і ситних страв.
Звідки походять рисові пироги
Рисові пироги не мають одного конкретного місця походження. Це ціла група страв, які виникали в країнах, де рис був одним із головних продуктів харчування. Люди навчилися готувати його не лише як гарнір, а й перетирати на борошно, розминати до клейкої маси, змішувати з іншими інгредієнтами, формувати коржі та готувати їх на парі, у воді або на вогні.
Особливо давні традиції рисових пирогів сформувалися у Східній та Південно-Східній Азії. У Японії готують моті — вироби з клейкого рису, який спочатку готують на парі, а потім довго розминають до еластичної консистенції. У Китаї відомий няньгао — рисовий пиріг, який традиційно готують до святкування Нового року за місячним календарем. Його назва співзвучна з побажанням підвищення добробуту та успіху в наступному році.
У Кореї рисові пироги називають тток. Їх готують із різних видів рису, варять, готують на парі або розминають, а потім формують у кульки, пласкі коржі чи довгі палички. У країні існують десятки різновидів тток — солодких, солоних, із квасолею, кунжутом, каштанами та іншими додатками. На Філіппінах популярні рисові пироги путo та бібінгка: їх готують із рисового борошна, кокосового молока й цукру, часто загортають або вистеляють форми банановим листям.
У яких країнах популярні рисові пироги
Найбільше різновидів рисових пирогів можна знайти в азійській кухні. У Японії моті їдять протягом року, але особливе місце вони посідають під час новорічних свят. Їх подають із солодкою начинкою з червоної квасолі, використовують у десертах або додають до супів. Один із популярних сучасних варіантів — моті з морозивом.
У Китаї рисові пироги няньгао є традиційною стравою на Місячний Новий рік. Їх готують солодкими або солоними, нарізають скибочками, смажать чи додають до інших страв. У Кореї тток їдять і як десерт, і як повноцінну страву. Найвідоміший приклад — ттокпоккі, де рисові палички тушкують у гострому соусі з перцем кочуджан.
На Філіппінах рисові пироги мають особливе місце у святковій кухні. Бібінгку традиційно готують із рисового борошна та кокосового молока, випікають у формах із банановим листям і часто подають із маслом, сиром або солоними яйцями. У В'єтнамі популярні баньтьинг і баньтет — рисові пироги з клейкого рису з начинкою, загорнуті в листя. Їх готують до святкування Тет — в'єтнамського Нового року.
Рисові пироги та схожі на них страви є також в Індії, Індонезії, Малайзії, Таїланді, Камбоджі й інших країнах. Наприклад, в Індії готують ідлі — м'які парові коржики з ферментованого тіста на основі рису та сочевиці. У західних країнах словосполучення rice cake часто означає зовсім інший продукт — тонкий хрусткий хлібець із розпушених зерен рису. Саме такі круглі снеки стали популярними як легка закуска.
Які інгредієнти використовують для рисових пирогів
Головний інгредієнт — рис або рисове борошно. Для еластичних десертів, зокрема японського моті та багатьох корейських тток, використовують клейкий рис. Він містить більше амілопектину, тому після приготування стає м'яким і тягучим. Для інших видів випічки підходить звичайне рисове борошно або подрібнений варений рис. До солодких рисових пирогів додають цукор, мед, кокосове молоко, згущене молоко, фрукти, горіхи, кунжут і пасту з червоної квасолі. У деяких рецептах використовують яйця, вершкове масло та молоко. Для начинки моті часто обирають анко — солодку пасту з червоної квасолі адзукі.
Солоні варіанти можуть містити м'ясо, гриби, овочі, морепродукти, соєвий соус, часник і спеції. У корейських стравах використовують кочуджан — густу ферментовану пасту з червоного перцю. А для філіппінської бібінгки важливими інгредієнтами є кокосове молоко, цукор і бананове листя, яке надає випічці особливого аромату.
Цікаві факти про рисові пироги
- У Японії моті символізують добробут і довголіття. Їх традиційно готують до Нового року, а спеціальні композиції з рисових пирогів — кагамі моті — використовують як святкову прикрасу.
- Китайський няньгао має символічну назву. Її можна перекласти як «рік за роком вище», тому страва асоціюється з побажаннями успіху, зростання та достатку.
- Корейські рисові пироги бувають не лише солодкими. Ттокпоккі — одна з найвідоміших вуличних страв Кореї, де рисові палички готують у гострому соусі.
- Рисові пироги готують різними способами. Їх варять, смажать, запікають, готують на парі або розминають у спеціальній ступі. Від способу приготування залежить текстура — від хрусткої до дуже тягучої.
- Рисовий хлібець і традиційний азійський пиріг — різні продукти. Перший роблять із розпушених зерен, а другий зазвичай готують із рисового борошна або клейкого рису. Англійська назва в них однакова, але смак і технологія суттєво відрізняються.
Чотири рецепти рисових пирогів із різних країн
1. Хрусткі рисові хлібці з шоколадом і арахісовою пастою
Це найпростіший варіант для тих, хто хоче відзначити свято без тривалого приготування. Хрусткі рисові хлібці поєднуються з арахісовою пастою та шоколадом. Десерт не потрібно випікати, а після охолодження він нагадує невеликі шоколадні батончики.
Інгредієнти:
4 круглі рисові хлібці;
100 г чорного або молочного шоколаду;
3 ст. л. арахісової пасти;
1 ст. л. меду;
дрібка солі;
подрібнені горіхи для прикрашання.
Приготування:
Рисові хлібці поламати на невеликі шматочки або залишити цілими, якщо хочеться зробити порційні десерти.
Арахісову пасту змішати з медом і дрібкою солі. Якщо суміш надто густа, можна трохи підігріти її на водяній бані.
Нанести арахісову масу на хлібці тонким шаром.
Шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Полити ним хлібці.
Посипати подрібненими горіхами й поставити в холодильник на 20–30 хвилин, щоб шоколад застиг.
2. Корейські рисові пироги ттокпоккі в гострому соусі
Ттокпоккі — одна з найвідоміших вуличних страв Південної Кореї. Її готують із довгих рисових паличок, які стають м'якими та пружними під час тушкування. Головна особливість — густий соус на основі пасти кочуджан. Він має виразний гострий, солодкуватий і трохи солоний смак.
Інгредієнти:
300 г корейських рисових паличок тток;
2 ст. л. пасти кочуджан;
1 ст. л. соєвого соусу;
1 ст. л. цукру;
1 ч. л. пластівців гострого перцю;
400 мл води або легкого бульйону;
1 невелика цибулина;
2 пера зеленої цибулі;
100 г рибних коржиків (за бажанням);
1 варене яйце для подачі.
Приготування:
Якщо рисові палички тверді, замочити їх у теплій воді на 10–15 хвилин. Якщо вони м'які, цей крок можна пропустити.
У глибокій пательні або сотейнику змішати воду, кочуджан, соєвий соус, цукор і гострий перець.
Довести соус до кипіння, додати рисові палички та нарізану цибулю. Готувати на середньому вогні приблизно 8–10 хвилин, регулярно помішуючи.
Додати нарізані рибні коржики, якщо використовуєте їх, і готувати ще кілька хвилин. Соус має загуснути, а рисові палички — стати м'якими та пружними.
Перед подачею посипати зеленою цибулею. За бажанням додати половинки вареного яйця.
3. Філіппінська бібінгка з кокосовим молоком
Бібінгка — традиційний філіппінський рисовий пиріг, який особливо популярний під час різдвяного сезону. Його готують із рисового борошна, кокосового молока та яєць, а випікають у формах, вистелених банановим листям. Незвичне поєднання солодкого тіста із солоним сиром або яйцем робить цей пиріг особливим.
Інгредієнти:
200 г рисового борошна;
100 г цукру;
2 яйця;
200 мл кокосового молока;
100 мл звичайного молока;
1 ч. л. розпушувача;
40 г розтопленого вершкового масла;
дрібка солі;
1 солоне яйце;
50 г тертого сиру;
кокосова стружка для подачі;
бананове листя для форми (за наявності).
Приготування:
Духовку розігріти до 180 °C. Невелику форму вистелити банановим листям, злегка змастити його маслом. Якщо листя немає, використати пергамент.
Змішати рисове борошно, цукор, розпушувач і сіль.
В окремій мисці збити яйця з кокосовим і звичайним молоком. Додати розтоплене масло.
З'єднати сухі та рідкі інгредієнти й перемішати до однорідного тіста. Перелити його у форму.
Випікати приблизно 20 хвилин. Потім викласти зверху скибочки солоного яйця та тертий сир і повернути пиріг у духовку ще на 10–15 хвилин, доки верх не стане золотистим, а середина пропечеться.
Перед подачею трохи охолодити й посипати кокосовою стружкою.
4. Галицький рисовий пиріг «Кох» із яблуками
Інгредієнти для рисової основи:
180 г рису;
500 мл молока;
60 г цукру;
50 г вершкового масла;
2 яйця;
10 г ванільного цукру;
дрібка солі.
Для яблучної начинки:
5 яблук;
40 г цукру;
1 ч. л. меленої кориці;
20 г вершкового масла;
40 г родзинок (за бажанням).
Приготування:
1. Рис кілька разів промити, перекласти в каструлю та залити молоком. Додати дрібку солі, довести до кипіння й варити на невеликому вогні під кришкою приблизно 25–30 хвилин. Рис має добре розваритися, а маса — стати густою. Потім трохи охолодити.
2. До теплого рису додати вершкове масло, звичайний і ванільний цукор. Перемішати. Коли суміш перестане бути гарячою, вбити яйця та знову добре перемішати.
3. Яблука почистити, видалити серцевину й нарізати тонкими скибочками. На пательні розтопити вершкове масло, додати яблука, цукор і корицю. Тушкувати 5–7 хвилин, поки вони трохи пом'якшають. За бажанням додати промиті родзинки.
4. Духовку розігріти до 180 °C. Форму діаметром 20–22 см змастити вершковим маслом.
5. Викласти у форму половину рисової маси та розрівняти. Зверху рівномірно розподілити яблучну начинку, не доходячи приблизно сантиметр до країв.
6. Накрити яблука рештою рисової маси й розрівняти поверхню.
7. Випікати 40–50 хвилин, доки верх пирога не стане золотистим. Готовий кох залишити у формі на 20–30 хвилин, щоб він стабілізувався.
Подача: пиріг можна подавати теплим або охолодженим. Перед подачею його посипають цукровою пудрою чи корицею. Також він добре смакує з ягідним соусом або кислуватим варенням.
Рисові пироги показують, наскільки по-різному можна використовувати один і той самий продукт. Вони бувають солодкими й солоними, ніжними та тягучими, хрусткими або навіть гострими. Тож 29 листопада — гарна нагода спробувати не лише звичні рисові хлібці, а й страви, які давно стали частиною кулінарних традицій інших країн.