Гавковський заявив, що Сейм має ухвалити акт про цифрові послуги — Interia

У Польщі віцепрем’єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Сейм ще того дня має ухвалити акт про цифрові послуги. За його словами, документ дасть змогу оперативно блокувати незаконний контент, зокрема заклики до насильства та небезпечних дій.

Блокування незаконного контенту

Гавковський повідомив у соцмережі X, що влада має намір протидіяти тому, що він назвав патологіями в інтернеті. Як повідомляє Interia, заява міністра пролунала після серії атак у школах.

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Міністр наголосив, що інтернет не повинен ставати місцем, де людей підштовхують до трагедій або пропагують насильство й убивства. Він також заявив про необхідність швидко видаляти з мережі заклики до насильства та ненависті, а також матеріали, що заохочують до самогубства чи самоушкодження.

Заява про президентське вето

Гавковський пов’язав затримку із впровадженням акта з ветуванням президентом попереднього закону. За його твердженням, президент зробив це під приводом захисту свободи слова, а таке рішення позбавило державні органи можливості діяти у цій сфері.

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