GCHQ не може знайти тисячі носіїв даних — Politico Europe

У Великій Британії розвідслужба GCHQ не може встановити місцезнаходження тисяч накопичувачів даних, серед яких USB-флешки, жорсткі диски та карти пам’яті. Частина цих пристроїв може містити чутливу інформацію, повідомляє Politico Europe з посиланням на звіт Управління комісара зі слідчих повноважень (IPCO).

Зауваження наглядового органу

Комісар зі слідчих повноважень Браян Левесон заявив, що GCHQ досі не може пояснити, що сталося зі знімними носіями, які можуть містити чутливі дані. За його словами, він порушував це питання перед службою ще кілька років тому.

У звіті зазначено, що носії можуть містити дані, пов’язані із Законом про слідчі повноваження 2016 року. Така інформація може охоплювати перехоплені електронні листи, текстові повідомлення й телефонні дзвінки, а також дані, вилучені з комп’ютерів або телефонів людей.

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Реакція GCHQ

IPCO повідомило, що GCHQ оцінює кількість таких пристроїв у тисячі та проводить роботу, аби встановити, скільки з них підтверджено втраченими. Наглядовий орган заявив, що стурбований цією проблемою і розчарований часом, який GCHQ витратила на її перевірку.

Торік IPCO повідомляло, що GCHQ та інша британська розвідувальна служба MI5 також не могли знайти значну кількість носіїв даних. Деякі з них потенційно містили інформацію з грифом «цілком таємно».

Представник GCHQ визнав, що система обліку знімних носіїв раніше не була достатньо надійною для ефективного відстеження зареєстрованих пристроїв. У службі заявили, що вжили заходів за всіма рекомендаціями IPCO та мають механізми для зменшення ризиків, пов’язаних із такими носіями.

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