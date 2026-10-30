У США міністр оборони Піт Гегсет 15 липня 2026 року оголосив, що Пентагон розпочне перевірки військовослужбовців-чоловіків віком від 30 років на низький рівень тестостерону. Про це повідомляє Fortune.

Які симптоми враховуватимуть

Як уточнили в Пентагоні, перевірки передбачатимуть оцінювання симптомів низького рівня тестостерону. Серед них названо зниження лібідо, втрату спонтанних ранкових ерекцій, еректильну дисфункцію, зменшення енергії та фізичної працездатності, погіршення концентрації, втрату м’язової маси й пригнічений настрій.

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Оцінка автора колонки

Матеріал Fortune є передруком колонки The Conversation Метью Н. Ганни — доцента риторики, політики та культури Університету Вісконсину в Медісоні. Автор розглядає ініціативу Гегсета у контексті політичної комунікації адміністрації Дональда Трампа та використовує для її опису термін «кринж-фашизм». Це оцінка автора колонки, а не позиція Пентагону.

Ганна також пише, що поєднання риторики про гіпермаскулінність і військову перевагу в цій політиці, на його думку, відрізняється від того, як професійні Збройні сили США презентували себе за попередніх адміністрацій.

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