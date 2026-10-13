Генасамблея ООН підтримала виконання Дурбанської декларації — Jerusalem Post

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку, США, ухвалила політичну декларацію та проєкт резолюції A/81/L.4, які закликають до повного виконання Дурбанської декларації і Програми дій 2001 року. За документ проголосували 95 держав, проти — п’ять, ще 37 утрималися, повідомляє Jerusalem Post.

Результати голосування

Проти резолюції голосували Аргентина, Австралія, Канада, Мікронезія та Ізраїль. Велика Британія, Австрія, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея та низка країн Європейського Союзу утрималися.

Документ передбачає комплексне виконання Дурбанської декларації та подальші дії з її реалізації. Його основними темами є репараційна справедливість, державна політика протидії расизму, захист від расового профілювання та від структурної упередженості, закладеної в сучасних технологіях.

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Позиція Ізраїлю

Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон засудив спробу надати Дурбанській конференції додаткову легітимність. За його словами, конференція, яка мала бути присвячена боротьбі з расизмом, стала майданчиком для антисемітизму та ненависті до Ізраїлю.

Данон нагадав про інциденти, які, за його словами, відбувалися під час конференції 2001 року: поширення зображень Адольфа Гітлера, прирівнювання сіонізму до расизму та фізичні напади на єврейських учасників. Він також заявив, що Ізраїль не підтримає резолюцію, яка, на його думку, легітимізує антисемітизм під прикриттям боротьби з расизмом.

У новому тексті прямо не згадано Ізраїль, однак країна заперечує проти нього через вимогу підтвердити Дурбанську декларацію і Програму дій у повному обсязі. За даними видання, 46 країн бойкотували заходи до 25-річчя Дурбанської конференції. Посол США при ООН Майк Волц заявив, що США залишили захід на знак протесту, як і під час початкової конференції 2001 року.

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