Генеральний директор Renault Франсуа Прово закликав Велику Британію переглянути заплановану заборону на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів із 2030 року. Він заявив, що такий крок слід розглянути, якщо країна хоче долучитися до промислової програми Європейського Союзу Made in Europe, повідомляє The Independent.

Позиція Renault

В інтерв’ю The Sunday Times Прово заявив, що не бачить правильної дати для повного переходу на електромобілі та виступив проти заборони неелектричних машин. Чинний план британського уряду передбачає припинення продажу нових бензинових і дизельних авто у 2030 році, водночас продаж гібридних моделей має бути дозволений до 2035 року.

За словами керівника Renault, автомобільна промисловість Великої Британії перебуває на переломному етапі. Він зазначив, що британський та європейський автопроми десятиліттями працювали в одній екосистемі, тому тісніша співпраця з ЄС має промисловий сенс. Прово також закликав продовжувати електрифікацію, але реалістично оцінювати цей процес і стабілізувати регуляторні правила, щоб знизити вартість автомобілів для покупців.

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Умови участі в програмі ЄС

Програма Made in Europe, формально відома як Industrial Accelerator Act, призначена для захисту виробників чистих технологій та електромобілів від дешевої конкуренції з Китаю. За даними видання, Франція та Німеччина запропонували дозволити британському автопрому долучитися до цієї ініціативи.

Уряд Великої Британії заявив, що вітав би включення країни до Industrial Accelerator Act, назвавши це позитивним для галузі, робочих місць та інвестицій. Водночас у Лондоні зазначили, що процес розгляду питання на рівні ЄС ще триває.

Прово вважає, що для участі в програмі Лондону доведеться узгодити свою позицію з ЄС щодо мит на імпортовані з Китаю електромобілі. Велика Британія досі не запровадила таких мит, наголошуючи, що рішення мають відповідати її національним інтересам. Енді Бернем раніше попереджав, що Made in Europe може створити ризики для британського виробництва, і пообіцяв порушити це питання перед ЄС.

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