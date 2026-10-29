Гендиректорка сербського мовника RTS Маня Грчич подала у відставку — Balkan Insight

У Сербії генеральна директорка суспільного мовника Radio Television of Serbia (RTS) Маня Грчич подала у відставку ввечері в середу. Це сталося на тлі суспільного тиску та вимог Student List щодо усунення політичного впливу на телерадіокомпанію, повідомляє Balkan Insight.

Вимоги змін у RTS

За даними видання, Student List, який здобув абсолютну більшість на парламентських виборах у неділю, у вівторок оприлюднив відкритий лист до RTS. Представники списку вимагали негайної відставки керівництва та редакторів новин, звинувачуючи їх у політичній упередженості й недотриманні професійних стандартів.

Грчич заявила, що частина громадськості вважає її подальше перебування на посаді, навіть тимчасове, перешкодою для змін. Вона зазначила, що ухвалила рішення після оцінки обставин, у яких працює суспільний мовник, і з огляду на потребу забезпечити безперервність його роботи. За день до відставки Грчич виключала можливість залишити посаду.

Грчич очолила RTS у лютому 2026 року на п'ятирічний термін і стала першою жінкою на цій посаді. Перед відставкою вона звільнила головну редакторку новин Бояну Младженович та запропонувала призначити на цю посаду Боривоє Ушковича.

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Пошук тимчасового керівника

Голова керівної ради RTS Бранислав Кланшчек повідомив агенції FoNet, що рада має зібратися в п'ятницю для розгляду призначення виконувача обов'язків генерального директора. Він також заперечив повідомлення про нібито вже ухвалене призначення заступника гендиректора Деяна Йовановича на цю посаду.

Телеканал N1 повідомив, що група із 70 працівників RTS запропонувала телевізійного журналіста й ведучого Йована Мемедовича на посаду виконувача обов'язків гендиректора, а Міліцу Яньїч — на посаду директорки з маркетингу.

Після виборів зміни відбулися також у суспільному мовнику Воєводини RTV, який працює окремо від RTS. RTV публічно вибачився перед глядачами за роки однобічного та некритичного висвітлення подій, а виконувач обов'язків головного редактора першого каналу Ненад Чачич подав у відставку.

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