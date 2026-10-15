Командувач Командування армії США у Західній півкулі генерал Джозеф Райан заявив, що економічне домінування Сполучених Штатів є кінцевою метою безпекової стратегії Вашингтона в регіоні. Про це він сказав на щорічній зустрічі Асоціації армії США, повідомляє Defense News.

За словами Райана, Стратегія національної безпеки США на 2025 рік передбачає економічне домінування у Західній півкулі через інструменти національної безпеки. Генерал заявив, що впродовж щонайменше двох десятиліть США поступалися контролем над економічним простором регіону Китайській Народній Республіці, і назвав це значною загрозою для національної безпеки країни.

Панама та військова присутність

Як приклад Райан навів Панаму, через канал якої проходить значна частина торгівлі до США та з них. Він заявив, що партнерство з Панамою є взаємовигідним і дає Вашингтону змогу стежити за державами регіону, які, за його словами, орієнтуються на інших противників США.

Американські військові нещодавно разом із партнерами провели в Панамі багатонаціональні навчання PANAMAX — уперше в країні з 2012 року. У маневрах із відпрацювання оборони Панамського каналу взяли участь представники 19 країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Перу, Чилі та Колумбії.

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Райан також повідомив, що посадовці схвалили збільшення спроможностей Об’єднаної тактичної групи Bravo, яка базується на авіабазі Сото-Кано в Комаягуа, Гондурас. У найближчі фінансові роки підрозділ має отримати більше гвинтокрилих літальних апаратів і персоналу для реагування на стихійні лиха та загрози в регіоні. Берегова охорона США водночас працює над створенням у Панамі експедиційної ескадри з двома кораблями для операцій із перехоплення.

Протидія картелям

Одним із пріоритетів США у Західній півкулі Райан назвав протидію картелям. Віцедміралка Джо-Енн Бердіан, командувачка Атлантичного району Берегової охорони США, заявила, що картелі займаються торгівлею людьми, наркотиками та перевезенням великих обсягів готівки, а також мають багатомільярдні доходи.

Колумбійський аташе генерал Луїс Кардосо зазначив, що в Колумбії злочинні угруповання, крім наркотрафіку, заробляють на незаконному видобутку корисних копалин. На його думку, обмеження незаконного фінансування є їхньою вразливою ланкою.

Райан повідомив, що спільні навчання з державами-партнерами дедалі більше зосереджуватимуться на протидії картелям і визначеним терористичним організаціям. Він також заявив про зростання використання безпілотників у схемах торгівлі людьми. Бердіан додала, що Берегова охорона фіксує саморобні напівзанурювані судна, які картелі використовують біля узбережжя Колумбії, а тепер вони переміщуються через Атлантичний океан.

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