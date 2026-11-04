Генпрокурор Джеклі, за прогнозом, перемагає на виборах до Палати представників — The Hill

У США генеральний прокурор штату Південна Дакота Марті Джеклі, за прогнозом Decision Desk HQ (DDHQ), перемагає демократку Ніккі Гронлі на виборах до Палати представників. У разі підтвердження прогнозу він замінить республіканця Дасті Джонсона на єдиному місці штату в нижній палаті Конгресу.

Прогноз результату

Як повідомляє The Hill, станом на 21:00 за східним часом США DDHQ прогнозував перемогу Джеклі з перевагою у 34 відсоткові пункти. Джонсон не балотувався на п'ятий термін у Конгресі, оскільки вирішив узяти участь у виборах губернатора штату.

Перемога Джеклі збереже єдине місце Південної Дакоти в Палаті представників за Республіканською партією, яка утримує його з 2011 року. Останньою демократкою, що представляла штат у Палаті представників, була Стефані Герсет Сендлін: у 2010 році вона програла вибори Крісті Ноем, яка згодом стала міністеркою внутрішньої безпеки США.

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Досвід кандидатів

Джеклі двічі обіймав посаду генерального прокурора Південної Дакоти. У 2006–2009 роках він був федеральним прокурором штату, а потім працював генеральним прокурором до 2019 року. У 2023 році Джеклі повернувся на цю посаду після перемоги в республіканській номінації на партійному з'їзді 2022 року.

У червні Джеклі здобув республіканську номінацію, набравши понад 79% голосів і перемігши Джеймса Біалоту. Під час кампанії він наголошував на досвіді прокурорської роботи, боротьбі з наркотрафіком, підтримці правоохоронців і посиленні безпеки кордону. Гронлі раніше була директоркою з розвитку сільських територій у Південній Дакоті в Міністерстві сільського господарства США та стала кандидаткою демократів без праймеріз після зняття інших претендентів.

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