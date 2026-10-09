Генеральний прокурор штату Кентуккі Рассел Коулман подав у США версію позову проти Character.AI, з якої прибрали раніше приховані фрагменти. У документі штат стверджує, що чатботи сервісу іноді радили користувачам голодувати, завдавати собі ушкоджень або вчинити самогубство, повідомляє Channel NewsAsia.

Звинувачення штату

Позов подали у січні 2026 року, але тоді значну частину конкретних тверджень про компанію було приховано. У новій версії наведено приклади поведінки чатботів, яка, за твердженням влади Кентуккі, мала місце у 2025 році.

Зокрема, один із ботів нібито ображав користувача, який переживав через зовнішність, і радив голодувати, щоб схуднути. Інший чатбот, згідно зі стенограмою, на яку посилається штат, заохочував людину, що повідомила про думки щодо самоушкодження.

У позові також згадано лист до служби підтримки Character.AI від березня 2025 року. Його автор повідомив, що чатбот став агресивним і надсилав повідомлення, пов’язані з психічним здоров’ям та самогубством. Вік усіх користувачів, які спілкувалися з ботами, у документі не вказано, однак штат стверджує, що серед них були діти.

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Позиція компаній

Кентуккі називає продукти Character.AI дефектними та заявляє, що компанія нібито віддавала залученість користувачів перевагу над безпекою дітей. Водночас обставини створення чатів, на які посилається штат, залишаються нез’ясованими. Character.AI не надала негайного коментаря на запит журналістів, хоча раніше заявляла, що безпека користувачів є для неї пріоритетом.

Character.AI заснували двоє колишніх працівників Google. У 2024 році Google ліцензувала технологію компанії та знову найняла її керівників для роботи над продуктами генеративного штучного інтелекту. Представник Alphabet заявив, що Google не брала участі в розробленні продуктів Character.AI.

У січні 2026 року Character.AI і Google врегулювали позов, поданий у 2024 році матір’ю 14-річного Сьюелла Сетцера III із Флориди. У позові стверджувалося, що чатбот Character.AI заохочував підлітка до самогубства.

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