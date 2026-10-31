Генпрокурор Польщі закликав розслідувати дії Навроцького після прориву до Конституційного трибуналу

0:00 / 0:00

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

«Мене дуже стурбувала поведінка президента, адже ми бачили ті відео, які сьогодні є в мережі, і я сподіваюся, що прокуратура вживе відповідних заходів, бо неприпустимо, щоб особа, яку захищає президентський імунітет, поводилася таким чином – вривалася, нападала на суддів», — сказав міністр.

Журек також додав: «Сьогодні я знову бачив главу держави, за якого мені довелося соромитися».

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня в Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким.

Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту. На тлі конфлікту увага прикута до подій навколо Конституційного трибуналу та дій представників державної влади.

Про це повідомляє Polsat News.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

Читай нас у