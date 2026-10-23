У США генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що за гіпотетичного катастрофічного сценарію Міністерство юстиції може втрутитися у процес сертифікації результатів проміжних виборів у штатах. Про це The Hill повідомило з посиланням на його розмову з журналістами.

Заява про можливе втручання

Бланш зазначив, що не вважає правильним робити остаточні заяви про майбутні дії, оскільки неможливо передбачити всі обставини. Водночас він наголосив, що відомство не має наміру неналежно втручатися у вибори чи процеси перевірки та сертифікації результатів на рівні штатів.

Раніше цього місяця Бланш повідомляв про плани Міністерства юстиції направити в день голосування 1 000 спостерігачів на виборчі дільниці в усіх штатах. В інтерв’ю Fox News він пояснював, що їхня присутність має забезпечити належне виконання федерального законодавства, а федеральна влада стежить за виборами ще з 1960-х років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов демократів і суперечка з Каліфорнією

У вівторок лідери Демократичної партії та виборчі групи подали позов проти президента Дональда Трампа і Міністерства юстиції. Вони звинуватили адміністрацію у погрозах та залякуванні напередодні дня голосування, зокрема через спроби домогтися виключення з виборчих списків осіб, яких підозрюють у відсутності громадянства США, а також через погрози кримінальним переслідуванням посадовців виборчих органів.

Позов також стосується вимоги Міністерства юстиції до влади Каліфорнії відкласти бюлетені понад 20 тисяч зареєстрованих виборців, яких Міністерство внутрішньої безпеки США визначило як негромадян. Минулого тижня відомство подало позов проти штату після того, як дало посадовцям 48 годин на звірку цього списку з виборчими реєстрами Каліфорнії. У понеділок Міністерство юстиції повідомило про висунення обвинувачень 28 особам, яких воно назвало ймовірними негромадянами США, у зв’язку з імовірно незаконним голосуванням у Каліфорнії.

Читай нас у