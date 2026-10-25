У Чехії генеральна прокурорка Ленка Брадачова підтримала ідею знизити мінімальний вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років. Вона заявила про це під час виступу на чеському суспільному телебаченні. Про це повідомляє RMF24.

Злочини із застосуванням насильства

За словами Брадачової, злочинність серед молоді загалом не зростає, однак змінюється характер правопорушень: крадіжки дедалі частіше поступаються місцем злочинам із застосуванням насильства.

Ідею також підтримує Міністерство юстиції Чехії. Очільник відомства Єронім Тейц зазначив, що можливі зміни насамперед стосувалися б найтяжчих злочинів, за які чеське законодавство передбачає навіть довічне ув'язнення. Йдеться про випадки особливо жорстоких дій неповнолітніх.

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Реформа виховних закладів

Брадачова наголосила, що самого зниження вікової межі недостатньо. На її думку, система виховних закладів у Чехії потребує ґрунтовного реформування. Прокурорка вважає, що діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мають перебувати в одних установах із неповнолітніми, які вчинили тяжкі злочини.

Вона також закликала поєднати можливі зміни у сфері юстиції з реформами у галузях охорони здоров'я та освіти. Наразі в Чехії осіб віком до 15 років не можуть притягнути до кримінальної відповідальності, однак суд може застосувати до них відповідні заходи, зокрема направлення до виховного закладу.

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