Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевйов балотуватиметься у 2027 році — ERR News

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевйов заявив, що у четвер залишить державну службу, щоб приєднатися до Соціал-демократичної партії Естонії та балотуватися на національних виборах наступної весни. Про це повідомляє ERR News.

Перехід у політику

Всевйов пояснив, що присвятив кар’єру захисту та розвитку Естонії як дипломат і державний службовець. За його словами, тепер для захисту країни та її подальшого розвитку потрібно зробити більше, ніж він може на державній службі.

Посадовець повідомив про намір залишити державну службу, вступити до Соціал-демократичної партії, також відомої як SDE, та взяти участь у майбутніх виборах.

Голова SDE Лаурі Ляенеметс заявив, що безпека Естонії та її позиції на міжнародній арені потребують сильного лідерства. Він зазначив, що Всевйов має ґрунтовний досвід у питаннях безпеки, зовнішньої політики та міжнародних відносин.

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Досвід у дипломатії та обороні

Всевйов нині працює на другому терміні генеральним секретарем МЗС Естонії. Він обійняв цю посаду у лютому 2021 року, а перед тим, із серпня 2018 року, був послом Естонії у США.

У 2008–2018 роках Всевйов працював у Міністерстві оборони Естонії, де згодом став генеральним секретарем. До призначення на цю посаду у січні 2016 року він був заступником генерального секретаря з оборонного планування, виконував обов’язки заступника генерального секретаря з оборонної політики та очолював департамент політичного планування.

Всевйов здобув освіту з політології в Тартуському університеті, а також ступінь магістра з відзнакою в галузі безпекових досліджень у Джорджтаунському університеті.

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