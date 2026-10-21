Генсек ОДКБ заявив про занепокоєння присутністю НАТО в Польщі — Interia

Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку Таалатбек Масадиков заявив, що ОДКБ непокоїть посилення військової присутності держав НАТО в Польщі та країнах Балтії. Він також згадав про активне будівництво оборонних укріплень у регіоні, повідомляє Interia.

Поїздка до кордону Білорусі

За словами Масадикова, він нещодавно відвідав окремі ділянки білорусько-польського та білорусько-литовського кордонів на запрошення Ради безпеки Білорусі. Генсек ОДКБ також повідомив, що планує знову відвідати одну з цих ділянок у листопаді.

Посадовець заявив, що ОДКБ стежить за розміщенням військ НАТО в Польщі та балтійських країнах, а також за роботами зі спорудження укріплень. За його словами, організація порушує ці питання під час контактів зі своїми партнерами.

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Укріплення на кордоні Польщі

Interia пов’язує заяву Масадикова, зокрема, з розбудовою Польщею фізичних загороджень у межах програми «Східний щит». За даними видання, у перспективі Польща планує створити сучасну лінію укріплень завдовжки 700 кілометрів на східному та північному кордонах із Росією та Білоруссю.

На кордоні Польщі з Білоруссю вже є лінія укріплень завдовжки 186 кілометрів і висотою понад 5,5 метра. Водночас Мінськ розбудовує власні укріплення на кордоні з Польщею та Литвою, зокрема так звану лінію Хреніна. Білоруська влада раніше критикувала польські загородження, заявляючи про їхній вплив на екосистему Біловезької пущі.

Організація Договору про колективну безпеку

ОДКБ створили у 2002 році на основі Ташкентського договору 1992 року. До організації входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Російська Федерація — держава-агресор та головна сила блоку. Раніше до ОДКБ також входили Азербайджан, Грузія та Узбекистан, а членство Вірменії було призупинене на тлі погіршення її відносин із Москвою.

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