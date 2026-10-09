Генсек ООН Гутерреш назвав санкції США проти МКС ударом по правосуддю — Anadolu Agency

У Вашингтоні, США, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив санкції США проти Міжнародного кримінального суду (МКС). У заяві, поширеній його речником Стефаном Дюжарріком, він попередив, що ці заходи можуть підірвати роботу суду та завдати серйозного удару міжнародним зусиллям із забезпечення відповідальності за тяжкі злочини.

Удар для міжнародного правосуддя

У заяві зазначено, що рішення щодо санкцій є серйозним ударом для спільних прагнень до міжнародного кримінального правосуддя. Там наголошується, що МКС є однією з ключових опор цієї системи.

Притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та забезпечення правосуддя для потерпілих, за оцінкою генсека ООН, є важливими складовими глобальної відданості миру, безпеці, правам людини та основним свободам.

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Занепокоєння щодо роботи суду

Гутерреш глибоко стурбований очікуваним впливом санкцій на МКС загалом, зокрема на його здатність виконувати свій мандат. Він також підтвердив підтримку незалежності суду та закликав держави виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом.

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про санкції у п’ятницю, через кілька годин після присудження Нобелівської премії миру 2026 року колишній судді МКС і колишній верховній комісарці ООН з прав людини Наві Піллей, повідомляє Anadolu Agency.

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