Генсек ООН закликав реформувати Радбез через параліч права вето — Dawn

Генеральний секретар ООН закликав реформувати Раду Безпеки через параліч у процесі ухвалення рішень, пов’язаний із правом вето її п’яти постійних членів. Як повідомляє Dawn, нова доповідь ООН попереджає, що це право є однією з причин неспроможності багатосторонніх механізмів запобігати дедалі більшій кількості міждержавних конфліктів або припиняти їх.

Йдеться, зокрема, про розширення складу Радбезу задля справедливішого представництва Африки, Латинської Америки та Карибського басейну, а також Азіатсько-Тихоокеанського регіону. У доповіді зазначено, що ці регіони недостатньо представлені, хоча значною мірою несуть тягар миротворення у дедалі більш багатополярному світі.

Посилення геополітичної фрагментації

У World Social Report 2026 вказано, що геополітична фрагментація суттєво посилила глобальні ризики: кілька центрів сили конкурують за економічне, військове та політичне домінування. Кількість країн, які мають значний вплив на інші держави, зросла із шести у 1970-х роках до 34 нині.

Індикатор відносин між сусідніми країнами також істотно погіршився від 2008 року. У 2024–2025 роках 59 держав мали погані відносини із сусідами, тоді як поліпшення зафіксували лише у 19 країнах.

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Автори документа зазначають, що багатополярна система теоретично могла б зміцнити багатосторонню співпрацю. Водночас нинішня фрагментація та прагнення стратегічного домінування можуть послабити колективні механізми й сприяти появі мінілатералізму, тобто коаліцій держав, готових діяти спільно.

Три пріоритети для співпраці

Доповідь, підготовлена Департаментом ООН з економічних і соціальних питань, пропонує зосередитися на трьох напрямах: розширенні можливостей для соціальних інвестицій через міжнародну податкову співпрацю та підтримку країн, що розвиваються; ширшому доступі до технологій, інновацій і цифрової інфраструктури; а також реформі глобального управління для підвищення його представницькості, інклюзивності та відповідальності за результати розвитку.

За даними ООН, зростання конфліктів і геополітичної напруженості послаблює міжнародну співпрацю, порушує торгівлю та ланцюги постачання і відволікає ресурси від цілей розвитку. Понад половина країн збільшила оборонні видатки як частку ВВП у 2020–2024 роках, а всі дев’ять держав із ядерною зброєю розширили свої арсенали від 2022 року.

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