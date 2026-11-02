Генштаб Польщі попередив, що протести біля Конституційного трибуналу можливо ворожа операція

Генеральний штаб Війська Польського попередив у Польщі, що протест або демонстрація можуть бути елементом ворожої операції. Як повідомляє RMF24, військові звернули увагу на явище астротурфінгу — методу соціальної маніпуляції, за якого ініціатива видається спонтанною та громадською, хоча насправді може бути спланованою.

Механізм астротурфінгу

За поясненням Генштабу, ворожі служби можуть спершу виявляти в суспільстві теми й проблеми, що спричиняють напругу. Згодом емоції обох сторін суперечки можуть підігрівати за допомогою ферм тролів, ботів і скоординованих акаунтів у соціальних мережах.

Астротурфінг може проявлятися як протест або маніфестація, що нагадує низову громадську ініціативу. Також до таких дій можуть належати дезінформаційні дописи в інтернеті, які виглядають як створені громадянами, але можуть поширюватися ботами, тролями або за допомогою штучного інтелекту.

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Наступним етапом, за описом польських військових, можуть бути дії, спрямовані на виведення людей на вулиці. Якщо починаються заворушення, медіа та інформаційні операції в інтернеті можуть оперативно поширювати повідомлення про хаос. Учасники акцій при цьому можуть не усвідомлювати, що їх використовують для цілей, відмінних від тих, заради яких вони вийшли на протест.

Ознаки скоординованої активності

Серед можливих цілей провокування заворушень Генштаб назвав перевантаження екстрених служб і послаблення відчуття безпеки громадян, кризу ухвалення рішень владою та параліч її дій. Такі операції також можуть бути спрямовані на вплив на громадську думку й політику або на примушення до геополітичних поступок.

Військові радять звертати увагу, чи не супроводжується висловлення поглядів словесним або фізичним насильством чи закликами до нього. Серед можливих ознак скоординованої активності в інтернеті вони назвали раптовий масовий потік однотипних закликів до демонстрацій, схожі чи скопійовані коментарі, повторення однакових гасел, а також нові профілі без історії активності.

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