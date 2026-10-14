Гід Michelin уперше присудив зірки ресторанам Австралії — ABC News Australia

Гід Michelin уперше відзначив зірками ресторани Австралії: на церемонії в Аделаїді десять закладів Південної Австралії отримали по одній зірці, а Magill Estate Restaurant — дві. Ресторан Magill Estate Restaurant розташований із видом на виноробню Penfolds.

Відзнаки для 11 ресторанів

Одну зірку Michelin здобули Anvers Restaurant, Maxwell Restaurant, Botanic, Arkhe, Esmay, Aurora at Ila, Hentley Farm, LVN Restaurant at Bird In Hand, Aptos і Skillogalee Barrel House.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нагороди оголосили у середу ввечері під час церемонії на червоній доріжці в Adelaide Convention Centre. Про результати присудження зірок повідомляє ABC News Australia.

Перші зірки Michelin в країні

Міжнародний директор Michelin Guide Гвендаль Пулленнек назвав подію історичною віхою та зазначив, що це перший випадок, коли путівник Michelin визнав ресторани в Австралії. Він привітав усі заклади, відзначені під час церемонії.

Читай нас у