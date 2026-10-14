Гілі може профінансувати бюджет податками чи скороченням видатків — Cyprus Mail

У Великій Британії міністр фінансів Джон Гілі, за даними Financial Times, може профінансувати нові бюджетні заходи підвищенням податків або скороченням видатків, а не новими державними запозиченнями. Про це пише Cyprus Mail.

Бюджетні плани

До бюджету, який Гілі має представити 28 жовтня, можуть увійти нові ініціативи, зокрема пакет підтримки через зростання вартості життя. За інформацією Financial Times, бюджет у 2029–2030 роках, останньому році роботи парламенту, має бути повністю профінансованим. Це означає, що додаткові дискреційні видатки планують забезпечити визначеними джерелами фінансування.

Британські фіскальні правила передбачають, що поточні видатки мають покриватися податковими надходженнями, а державний борг — зменшуватися як частка валового внутрішнього продукту. Минулого року дефіцит бюджету країни становив 4,4% ВВП.

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Резерв і акциз на пальне

За даними Financial Times, війна з Іраном посилила тиск на державні фінанси Великої Британії та зменшила запас коштів після виконання фіскальних правил. Очікується, що Гілі збереже цей запас як резерв на випадок економічного стресу.

Також, за даними видання, міністр може відмовитися від планів підвищити акциз на пальне на 3 пенси за літр у січні та ще на 2 пенси в березні. Крім того, очікується цільовий пакет допомоги через зростання зимових витрат на паливо.

Представник британського Міністерства фінансів заявив, що уряд зосереджений на дотриманні фіскальних правил, підтримці робочих місць, сімей і бізнесу та стимулюванні економічного зростання. Міжнародний валютний фонд цього тижня підтримав британську фіскальну стратегію та закликав не прискорювати скорочення дефіциту.

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